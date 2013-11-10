چند روش ساده براي جلوگيري از لجبازي كودكان

به گزارش خبرگزاری مهر، با استفاده از روش هاي ساده و سرگرم كننده مي توانيم كودك لجباز خود را آرام كرده و براي دقايقي او را وادار كنيم با ما همكاري كند. در نظر بگيريم وقتي كه مي خواهيم دندان هاي فرزندانمان را مسواك بزنيم، دهانش را باز نمي كند. در موقع ناخن گرفتن بي قراري مي كند و اگر كودكمان پارك را ترك نكند، ما دير به محل كارمان مي رسيم ولي او همچنان از تاب بازي دست بر نمي دارد. معمولا كودكان 3-4 ساله كمي ناسازگارند. به ويژه هنگامي كه پدر و مادرشان به طور جدي مي خواهند كاري را ازآنها مي خواهند مخالفت مي كنند. دليل مخالفت آنها اين است كه مي خواهند استقلال خود را نشان دهند. حرف زدن در اين مورد با آنها بي فايده است.براي مطيع كردن كودكان نبايد فرياد زد و يا آنها را تهديد كرد.

با كمي خلاقيت و حوصله مي توانيم حواس فرزندانمان را به كار مورد نظر جلب نماييم. هنگامي كه قرار است پزشك آمپولي را به كودكمان تزريق كند يا مجبور هستيم براي مدت طولاني در صف خريد فروشگاه منتظر بمانيم، با به كارگيري روش هاي زير مي توانيم فكر او را به چيز هاي ديگري مشغول كنيم.

- او را بخندانيم، خنداندن كودكان بهترين راه براي مسواك زدن يا دارو دادن به آنهاست. وقتي كه آنها مي خندند، نه تنها فكرشان جاي ديگر مشغول نيست بلكه دهانشان نيز كاملا باز است.سعي كنيم با لطيفه هاي با مزه و شكلك در آوردن فزندمان را بخندانيم.

- خاطرات دوران كودكي خود را تعريف كنيم؛بهترين روش براي سر گرم كردن فرزندمان در مواقع ضروري داستان گفتن است.حتي اگر داستان ساختگي باشد.به عنوان مثال:اگر در رستوران بوديم و او در جاي خود آرام و قرار نداشت بگوييم عزيزم تو مي داني وقتي كه مامان بچه بود. هرگز روي صندلي رستوران آرام نمي نشست،تا اينكه يك روز.... در عين حال ما نيز مي توانيم قدرت تخيل خود را امتحان كنيم.با گفتن داستان هاي طولاني،مي توانيم فرزندمان را زمان بيشتري سر گرم كنيم.

-آهنگين و موزون صحبت كنيم؛ معمولا وقت خوابيدن بهترين زمان براي پشت گوش انداختن خيلي چيز هاست، با لحني موزون مي توانيم فرزندمان را به مسواك زدن و لباس خواب پوشيدن تشويق كنيم. همچنين مي توانيم زمان آواز خواندن، يك يا دو كلمه را اشتباه تلفظ كنيم.با اين كار حواس فرزندمان به اشتباه ما بيشتر از مسواك زدن جلب مي شود.

-تغيير صدا بدهيم؛ با تغيير دادن صدايمان براي كودكان داستان هاي جالب تعريف كنيم مانند صحبت كردن پيرزن بي دندان،صحبت كردن با لهجه هاي مختلف،حرف زدن بچه گانه و يا هر تقليد صدايي كه مي توانيم انجام دهيم.به او بگوييم آيا مي تواني شعريه توپ دارم قل قليه رو مانند آقا خرگوشه از حفظ بخواني؟ با اين كار به راحتي مي توان كودك را در اتاق انتظار پزشك آرام نگاه داشت.

-به او رازي را بگوييم؛ اگر تا 15 دقيقه اي ديگر وقت دكتر داريم و فرزندمان سوار ماشين نمي شود، خم شده و درگوش او بگوييم؛من مي خواهم يك راز خيلي مهم را به تو بگويم. مي خواهي آن را بشنوي؟وقتي كه او با سر بله گفت او را بغل كنيم و چيزهاي جالب و شيرين را در گوشش بگوييم؛ سپس با سرعت او را در صندلي ماشين قرار دهيم.

-روي نكات مثبت تاكيد بيشتري كنيم؛ آيا فرزندمان از دست شستن قبل از شام يا شامپو زدن متنفر است؟ تعريف و تمجيد كردن از يك مدل قديمي ترفند خوبي است بگوييم هر وقت كه سرت را با شامپو مي شويي،موهايت بسيار براق و زيبا به نظر مي رسند،هم چنين بوي خوبي هو مي دهد در همين زمان شامپو كف دستمان ريخته و آرام آرام آن را روي سر فرزندمان بريزيم.

در نتيجه اگر با به كار بستن تمام اين كارها شكست خورديم و به بن بست رسيديم،سعي كنيم او را قلقلك دهيم و چند لحظه ژست بگيريم!اين كار سريع، راحت و نشاط آور است. با كمي خلاقيت و ابتكار مي توان بدون نگراني و عصبانيت راه حل هاي مناسبي را براي برخورد با كودكانمان در زمينه هاي رفتاري مختلف پيدا كنيم و به رفع مشكل بپردازيم و با اين روش هاي تربيتي به كودكانمان بيشتر نزديك مي شويم و با اصول و تدابير تربيتي مناسب و به جايي كه به كار مي بريم بزرگسالي خوبي را براي آنان در نظر مي گيريم.