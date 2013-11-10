عاشورا هویت فرهنگی جامه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیل پور ظهر یکشنبه به مناسبت ماه محرم در جمع مدیران فرهنگی استان در رشت افزود: در معارف نورانی اهل بیت علیه السلام فرهنگ های اصیل و ماندگاری وجود که عامل رشد و بالندگی دین مقدس اسلام است.



وی همچنین با بیان اینکه انقلاب اسلامی نشات گرفته از نهضت حسینی علیه السلام است، اظهارداشت: نظام اسلامی با الگو گرفتن از این نهضت بزرگ با سلطه جهانی مقابله و همینطور تا زمانی که فرهنگ عاشورا در کشور حاکم باشد هیچ گزندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه بر لوزم ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تاکید کرد و گفت: کتاب در بردارنده اندیشه و تفکرات نخبگان ملت ­هاست.