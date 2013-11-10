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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

اسماعیل پور:

عاشورا هویت فرهنگی جامه اسلامی است

عاشورا هویت فرهنگی جامه اسلامی است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان عاشورا را هویت فرهنگی جامه اسلامی دانست و گفت: عزاداری های ماه محرم باید متناسب با فرهنگ اهل بیت علیه السلام و بر گرفته از فرهنگ اصیل اسلامی و عاشورایی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیل پور ظهر یکشنبه به مناسبت ماه محرم در جمع مدیران فرهنگی استان در رشت افزود: در معارف نورانی اهل بیت علیه السلام فرهنگ های اصیل و ماندگاری وجود که عامل رشد و بالندگی دین مقدس اسلام است.

وی همچنین با بیان اینکه انقلاب اسلامی نشات گرفته از نهضت حسینی علیه السلام است، اظهارداشت: نظام اسلامی با الگو گرفتن از این نهضت بزرگ با سلطه جهانی مقابله و همینطور تا زمانی که فرهنگ عاشورا در کشور حاکم باشد هیچ گزندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی رسد. 
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه بر لوزم ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تاکید کرد و گفت: کتاب در بردارنده اندیشه و تفکرات نخبگان ملت ­هاست.

وی به تاثیر متقابل کتاب و فرهنگ در جامعه اشاره کرد و افزود: جهل و بی خبری می­ تواند جامعه ای را از پای درآورد.

اسماعیل پور در خصوص اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: میزان مطالعه و کتابخوانی مردم هر کشور یکی از شاخص­ های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی آن کشور در عصر حاضر محسوب می­ شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: مردم ایران دارای سابقه فرهنگی و مطالعاتی درخشانی هستند که داشتن دانشمندان بزرگ و کتابخانه های معتبر تاریخی موید این امر است.

 وی در ادامه نقش کتابخانه در انتقال علوم به افراد را بسیار سازنده عنوان کرد و افزود: از اینرو کتابخانه ها را می­ توان به عنوان کانون همایش صاحب­نظران و موزه پر طراوت اندیشمندان دانست.

اسماعیل پور با اشاره به رتبه بالای سرانه مطالعه گیلان در کشور اذعان داشت: سرانه مطالعه مفید در استان  14 دقیقه است که این زمان از سرانه مطالعه کشور بیشتر است و گیلان از این حیث معمولا در رتبه های نخست کشور قرار دارد.

وی در ادامه حذف یارانه کاغذ از سال 87 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گران شدن کتاب در پی آن را از عوامل موثر بر کاهش سرانه مطاله در کشور عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به بیان مقام معظم رهبری که " کتاب باید وارد زندگی مردم شود"، بیان داشت: ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه مستلزم تدوین و اجرای برنامه هایی دقیق است که این امر همت مضاعف دولت و همه مسئولان را می­ طلبد.

وی در ادامه با بیان اینکه آموختن علم و دانش و کتابخوانی در اسلام از جایگاه والا و شأنی عالی برخوردار است، افزود: روایت­ های گوناگونی از پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) وجود دارد که پیروان دین مبین اسلام را به مطالعه و کسب علم و دانش توصیه و سفارش فرموده اند.

اسماعیل پور گفت:در قرآن کریم نیز 322 بار کلمه کتابت در 37 صیغه مختلف به کار رفته است.

وی همچنین با بیان اینکه کتاب معلمی ساده، صمیمی و همواره در دسترس است و خرید کتاب باید یکی از مخارج اصلی خانواده ها محسوب شود، تصریح کرد: خرید کتاب هزینه کردن نیست بلکه سرمایه گذاری ای مطمئن است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد: به دلیل نقش سازنده کتاب در زندگی فردی و اجتماعی انسان است که امام صادق (ع) فرموده اند "کتابهایتان را خوب نگهدارید که در آینده به آنها نیاز خواهید داشت. "

وی همچنین تشویق افراد به خواندن کتاب در فاصله ها و اوقات فراغت کوتاه در طول روز و هدیه دادن کتاب پس از مطالعه به دیگران را از راهکارهای مفید ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه برشمرد.

اسماعیل­ پور از دیگر راه­ های ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را برگزاری مسابقات کتابخوانی، برپایی نمایشگاه های کتاب با تخفیف ­های ویژه، خلاصه نویسی کتاب ­های حجیم و چاپ کتاب­های جیبی، هدیه کتاب به مناسبت ­های مختلف، فراهم کردن امکانات و فرصت­ های مطالعاتی، توزیع عادلانه بن ­های خرید کتاب در بین علاقمندان از اقشار مختلف و ایجاد و پرورش روحیه مطالعه از دوران کودکی در جامعه ذکر کرد.

 

کد مطلب 2173214

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