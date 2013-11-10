ادامه پیشرویهای ارتش در حومه دمشق/ سیطره داعش بر نقاط مرزی با ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، ارتش سوریه در عملیات پیگرد تروریستها در حومه حمص بر مناطق تلبیسه و الغنطو به طور کامل سیطره پیدا کرد.

ارتش سوریه همچنین گروههای تروریستی در منطقه ای نزدیک به السبینه و الحجر الاسود در حومه دمشق را سرکوب کرد.

مخفیگاههای گروههای تروریستی در مناطق البویضه و حجیره در حومه دمشق نیز هدف حمله ارتش قرار گرفت و بسیاری از تجهیزان آنها منهدم شد.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- هفت زن و کودک سوری در پی حملات خمپاره ای گروههای تروریستی به مناطقی در حلب و حمص کشته شدند.

- ارتش سوریه تعدادی زیادی از سکوهای پرتاب موشک و خمپاره تروریستها در حلب و حومه آن را منهدم کرد.

- خبرنگار پایگاه لبنانی النشره از افزایش وسعت مناطق تحت سیطره داعش در منطقه اعزاز هم مرز با ترکیه و کنترل منطقه صوران توسط آنها خبر داد.