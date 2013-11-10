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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

فتح الله زاده در گفتگو با مهر:

عزاداری مردم آذربایجان شرقی در هفتم محرم/ آذربایجانی ها پیام رسانان عاشورا برای جهانیان

عزاداری مردم آذربایجان شرقی در هفتم محرم/ آذربایجانی ها پیام رسانان عاشورا برای جهانیان

تبریز – خبرگزاری مهر: مسئول تشکل های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: روز هفتم محرم، آذربایجانی ها با حضور و عزاداری پر شور خود مظلومیت امام حسین (ع) را به جهانیان اعلام می کنند.

محمد فتح الله زاده یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هدف از برگزاری این مراسم در کلانشهر تبریز گفت: جذب حداکثری مردم برای حضور در عزاداری حسینی و زنده نگه داشتن پیام عاشورای حسینی از اهداف مهم این مراسم است.

وی وحدت و انسجام مردم، کثرت جمعیت، اجتماع اقشار مختلف مردم را از دیگر اهداف برگزاری این مراسم عنوان کرد.

مسئول تشکل های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی پنج سال است که با تجمیع مردم در میدان ساعت تبریز برگزار می شود.

فتح الله زاده همچنین ادامه داد: مراسم عزاداری هفتم محرم برای نخستین بار است که قبل از روز تاسوعا با هدف تجمیع هیئات های مذهبی برای عزاداری جمعی حسینی در کلانشهر تبریز برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: این مراسم هفتم محرم ساعت 14:30 در میدان ساعت تبریز برگزار می شود.

فتح الله زاده از مردم عزادار تبریز خواستار شد تا با حضور پرشور خود مظلومیت امام حسین (ع) را از طریق رسانه ها به گوش جهانیان برسانند.

مراسم عزاداری هفتم محرم ماه با حضور تبلیغات اسلامی، شورای هیئت های مذهبی، کانون مداحان، بیت امام جمعه، نیروی انتظامی، اوقاف، صدا و سیماو سازمان شهرداری کلانشهر تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 2173226

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