فيلم "شيرازما" به بخش رقابتي جشنواره "تي يف" لهستان راه يافت

کارگردان اين فيلم در خصوص نحوه توليد و ارايه اثر به جشنواره "تي يف" به خبرنگار مهر گفت: تصويربرداري اين فيلم که از بهمن ماه سال گذشته آغاز و به مدت چهار ماه ادامه داشت، سعي دارد زيبايي هاي شهر شيراز را از ديدي متفاوت عرضه کند که خوشبختانه با ارسال فيلم به جشنواره و تاييد هيئت داوران به بخش رقابتي راه يافته است.

امیر عفاف افزود: تمام مراحل توليد فيلم با همکاري عادل حق بين سپري شد که از همان ابتداي امر معلوم بود نسبت به توليد يک اثر متفاوت مصمم است سپس حمايت هاي بي دريغ سيد بهاء الدين طالب نياي جهرمي که همواره به امورات فرهنگي دلبستگي وي‍ژه دارد و کوشش مي کند که نام فارس بر تارک ايران بدرخشد.

وي پذيرفته شدن در بخش رقابتي اين جشنواره را در تصميم گروه براي توليد اثر بعدي موثر دانست و اضافه کرد: اين جشنواره که در يکي از کشورهاي صاحب نام در عرصه سينما برگزار مي شود به فيلم هايي مي پردازد که در معرفي شهرهاي بزرگ به گردشگران موثر است و موفقيت در آن مي تواند براي گروه توليد کننده اين انگيزه را به وجود آورد که تلاش در راستاي معرفي گوشه و کنار ايران زمين به جهانيان سود بخش خواهد بود.