5000 کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد دارای بخاریهای نفتی استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصالح صمدي نسب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين بخاريها نفتي داراي كاربراتور بوده و خطري براي دانش آموزان ندارد.

صمدی نسب تصریح کرد: تمامي بخاريهاي نفتي قطره اي درمدارس جمع آوري شده و استفاده ازآنها ممنوع است.

وی بیان داشت: براي نخستين بار 300بخاري برقي نوري حرارتي در مدارس استان براي مدارس دارای یک تا سه كلاس درس توزيع شد.

معاون توسعه مديريت وپشتيباني آموزش و پرورش استان افزود: در هر كلاس يك بخاري برقي قرار داده شده كه تا 25 مترمكعب را گرم می کند.

صمدی نسب يادآور شد: سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با توجه به ممنوعيت استفاده از بخاري‌هاي گازي در مدارس مطابق با مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و خطرات بخاري‌هاي نفتي، استفاده از سيستم گرمايشي برقي تابشي براي تامين گرمايشي فضاهاي آموزشي كه به سيستم حرارت مركزي مجهز نيستند را در دستور كار خود قرار داده است.

وی با اشاره به دیگر سیستمهای گرمایشی در مدارس استان گفت: در500آموزشگاه استان نیز از بخاريهاي گازي و در500مدرسه به ويژه مدارس شبانه روزي از سيستم حرارت مركزي موتورخانه استفاده مي شود.

صمدی نسب با بیان اینکه ایمن سازی و تجهیز مدارس در همه نقاط استان از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش است، اظهار داشت: بیش از دو هزار و 700 مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در مناطق مختلف استان وجود دارد.