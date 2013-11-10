کشف 4000 قلم لوازم آرایشی قاچاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقربان عسگری در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی قزوین روز گذشته هنگام گشت ‌زنی در آزادراه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری پیکان با دو سرنشین مشکوک و خودرو را متوقف کردند.



وی ادامه داد: در بازرسی ماموران از خودرو، چهار هزار و 320 قلم لوازم آرایشی خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.



معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: این ماموران همچنین در بازرسی از سه دستگاه خودرو در این آزادراه 2 هزار ثوب‌البسه قاچاق کشف و پنج نفر را در این خصوص دستگیر کردند.



عسگری کشف 940 ثوب البسه و دستگیری یک قاچاقچی کالا از سوی ماموران انتظامی شهرستان آوج را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد.



دستگیری 11 سارق با کشف 70 فقره سرقت در قزوین



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین، از دستگیری 11 سارق و کشف 70 فقره سرقت در هفته گذشته خبر داد.



غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت قطعات خودرو در قزوین، مأموران انتظامی این شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.



وی افزود: با تلاش ماموران کلانتری 14 قزوین یک سارق سابقه‌دار شناسایی و دستگیر شده که متهم در بازجویی پلیس به ارتکاب 10 فقره سرقت داخل خودرو و قطعات و لوازم آن معترف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: ماموران کلانتری 13 قزوین نیز با شناسایی و دستگیری دو سارق داخل خودرو 9 مورد از این نوع سرقت را کشف کردند.



دارایی، همچنین از دستگیری یک سارق قطعات خودرو از سوی ماموران کلانتری 11 قزوین خبر داد و افزود: متهم دستگیر شده به ارتکاب شش مورد سرقت قطعات خودرو معترف شده است.



این مسئول اضافه کرد: در اقدام دیگری با تلاش ماموران کلانتری 14 قزوین دو سارق سیم برق شناسایی و دستگیر شده و 16 مورد سرقت سیم و کابل در این شهرستان کشف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین دستگیری یک سارق سابقه‌ دار و کشف شش مورد سرقت سیم برق از سوی مأموران پلیس آگاهی قزوین را از دیگر اقدامات پلیس در هفته گذشته نام برد.



دارایی بیان کرد: در شهرستان بویین زهرا نیز با دستگیری یک سارق سیم برق هفت مورد از این نوع سرقت در این شهرستان کشف شد.



این مسئول عنوان کرد: همچنین با تلاش ماموران انتظامی شهرستان تاکستان یک سارق سابقه‌دار شناسایی و دستگیر شده و سه مورد سرقت سیم برق در این شهرستان کشف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: ماموران کلانتری 12 قزوین نیز روز گذشته با دستگیری یک سارق موفق به کشف هفت مورد سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان شدند.



دارایی دستگیری یک سارق و کشف شش مورد سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره از سوی ماموران کلانتری 14 قزوین را از دیگر اقدامات پلیس در هفته گذشته برشمرد.