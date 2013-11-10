جلب مشارکت مردمی مهمترین راهبرد پلیس آذربایجان غربی در پیشگیری از وقوع جرایم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی شرفی ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده جدید انتظامی مهاباد با بیان اینکه امنیتی که توسط نیروی انتظامی در جامعه برقرار می شود باید امنیتی در شان مردم ایران اسلامی باشد افزود: تامین نظم و امنیتی که مورد رضایت مردم باشد از اهداف و رویکردهای مهم و اساسی نیروی انتظامی در جامعه است.

سردار شرفی مشارکت مردم با نیروی انتظامی را در استقرار امنیت در آذربایجان غربی بسیار مطلوب عنوان کرد و اظهارداشت: تامین نظم و امنیت جامعه با محوریت سرمایه اجتماعی از اولویت های اصلی نیروی انتظامی استان بوده و مبارزه با مخلان نظم و امنیت مهمترین دستاورد این عملکرد بوده که با تلاش کارکنان و مشارکت مردم در جامعه تحقق شده است.

وی رشد مولفه های امنیت در استان را قابل توجه عنوان کرد و گفت: اگر از یک نظام اجتماعی منسجم ، مقتدر و قانونی برخوردار باشیم طبیعی است که امنیت در آن جامعه خودبخود بوجود خواهد آمد .

رویس شورای اسلامی مهاباد نیز در مراسم نقش و جایگاه نیروی انتظامی در جامعه مهم، حساس و اثرگذار توصیف کرد و گفت: استواری جامعه مرهون فعالیت شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی است.

سلیمان جنگلی با اشاره به نقش مردم در برقراری نظم و امنیت در جامعه افزود: تعامل مردم با پلیس نقش مهمی در برقراری نظم و امنیت در جامعه دارد.

وی یادآور شد: همه مسوولان و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای همکاری و تعامل نزدیک با نیروی انتظامی از آمادگی کامل برخوردار هستند.

فرمانده اسبق انتظامی مهاباد نیز در این جلسه گفت: امنیت پایدار تنها با مشارکت اقشار مختف مردم در سطح جامعه امکان پذیر است.

سرهنگ مالک ولیزاده افزود: مردم مهاباد تعامل بسیار خوبی با نیروی انتظامی داشته و با احساس مسوولیت و همکاری خود با این نیرو نقش مهمی در موفقیت های آنان در انجام ماموریت هایشان دارند.

وی اظهار داشت: در سایه تعامل بالای مردم و نیروی انتظامی این منطقه به یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای شمالغرب کشور تبدیل شده است که همه ساله شاهد حضور صدها هزار گردشگر از اقصی نقاط کشور هستیم.

فرمانده جدید انتظامی مهاباد نیز در این آیین با بیان اینکه تعامل مردم و نیروی انتظامی نقش بسزایی در تأمین امنیت پایدار در جامعه دارد افزود: همکاری مردم در عمل به وظایف قانونی نیروی انتظامی بسیار سازنده است.

سرهنگ فتاح بابانژاد نیروی انتظامی را سکاندار برقراری امنیت پایدار در کشور دانست و یادآور شد: پرسنل سختکوش نیروی انتظامی شبانه روز برای خدمت رسانی و حفظ آرامش و امنیت در جامعه تلاش می کنند.

در پایان این مراسم سردار یحیی شرفی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی سرهنگ فتاح بابانژاد را به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی مهاباد معرفی و از خدمات سه ساله سرهنگ مالک ولیزاده قدردانی کرد.