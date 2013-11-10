شناسایی کلاهبرداری 10 میلیارد تومانی در تبریز/ کلاهبرداری به شیوه کارت به کارت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صابر عباس زاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: پرونده ای از شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبريز به اين پليس ارجاع و با توجه به اهميت موضوع حسب دستور به اداره عمليات ويژه ارجاع و از شاکی پرونده به هويت خانم دکتر (ف- ج) درخصوص شکايت وی تحقيق به عمل آيد.

وی افزود: بر اساس اين گزارش شاکي بيان داشت شخصي به هويت (س) ضمن تماس تلفنی با اينجانب خود را مدير عامل شرکت نفت معرفی و اظهار داشت ما می خواهيم 30 نفر از کارمندان نسوان جهت انجام ويزييت به شما معرفی کنيم و حق ويزيت را از طريق کارت به کارت به حساب واريز خواهيم کرد؛ به اصرار وی بنده را به نزديک ترين عابر بانک کشانده و عمليات گفته شده از سوی نامبرده اقدام و متوجه شدم مبلغ 16 ميليون تومان از حساب بنده برداشت شده است.

سرهنگ عباس زاده ادامه داد: دراين خصوص تمام اقدامات فنی ازسوی اداره عمليات ويژه پليس آگاهی انجام و متهمان در استان های رشت و البرز شناسايی و اکيپی به منظور دستگيری آنان اعزام شد.

اين مقام انتظامي افزود: پس از ثبت و صدور پرونده وانجام تشريفات قانونی پرونده از سوی معاون دادستاني دادسرای عمومي و انقلاب کرج به اداره 14پليس آگاهی کرج ارجاع و با بررسی متهمين سابقه دار مشخص شد متهم اصلي پرونده به هويت (ف- ح) دارای سوابق کيفری باز داشت موقت در زندان قزلحصار کرج که به اتهام کلاهبرداری های متعدد و به اتهام خريد و فروش مواد مخدر از نوع شيشه به وزن حدود دو کیلوگرم محکوم به اعدام شده است.

سرهنگ عباس زاده در ادامه گفت: با اخذ مجوز قضايی از شعبه 11دادياري دادسرای عمومي و انقلاب کرج متهم موصوف از زندان قزلحصار تحويل و در حضور قاضی شعبه 11دادياری از وی در خصوص اتهام وارده و ساير بزه های ارتکابی تحقيق که صراحتا علاوه براينکه به بزه انتسابی معترف به ساير پرونده های مسبوق به سابقه اين يگان نيز اعتراف واظهار داشت بنده با استفاده از گوشی های پيشرفته مدل بالا که از مامورين زندان خريداری و وارد سايت نظام پزشکی آذربايجان شرقي شده و آدرس و مشخصات آنها را استخراج و با معرفي خود بعنوان مدير شرکت نفت و يا به عناوين مختلف واغفال شکات با شگرد موصوف و کشاندن آنها به پای دستگاه خودپرداز اقدام به کلاهبرداری از مردم در سطح كشور کرده ام.

وی ادامه داد: متهم در ادامه اعترافات خود بيان کرد که با همدستي ساير مجرمان در زندان قزلحصار به نام های (ح- ح)، (د- الف)، (ح- ق)، (ت-غ) و (ح- ب) با عناوين (سرهنگ يا سرگرد ناجا –برنده شدن در طرحهاي مختلف همراه اول )اقدام به کلاهبرداری به مبلغ يکصد ميليارد ريال نموده و پس از تخليه حساب وجوه کلاهبرداري شده از طريق اشخاصي به هويت های (غ- ن)، (الف- ج) و (ق- م) که دربيرون از زندان به سر می برند به صورت گسترده و کاملا سازمان يافته برداشت وجه نقد صورت مي گرفت.

رئيس پليس آگاهي استان افزود: پس از اتمام تحقيقات پرونده در معيت متهم مذکور به نظر مقام قضايي ارسال باتشديد قرار مناسب روانه زندان قزل حصار شد.