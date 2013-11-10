به گزارش خبرنگار مهر، مهشید موقر در مراسم شیرخواران حسینی که صبح یکشنبه با حضور کودکان، نوزادان و نوجوانان در شیرخوارگاه آمنه برگزار شد اظهار داشت: این برنامه یک سنت قدیمی است که هر ساله در ایام عاشورا برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این گونه مراسم‌ها آشنا کردن کودکان با فرهنگ عاشورا است.

مؤقر بیان داشت: در حال حاضر شیرخوارگاه آمنه بیش از 200 کودک نگهداری می‌کند که هزینه‌های این کودکان توسط خیرین تأمین می‌شود.

مدیر شیرخوارگاه آمنه تأکید کرد: 99 درصد از هزینه‌های شیرخوارگاه آمنه توسط خیرین تأمین می‌شود و این در حالی است که در سالهای اخیر بازسازی شیرخوارگاه آمنه در دستور کار قرار گرفته است و هم اکنون بیش از 90 درصد از ساختمان‌های این مجموعه بازسازی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات شیرخوارگاه آمنه کمبود نیرو برای رسیدگی به کودکان است که امیدواریم در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده شود.

ملیحه تقی‌پور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران نیز در این مراسم تأکید کرد: این گونه مراسم‌ها هر ساله در شیرخوارگاه‌های سطح استان تهران برگزار می‌شود.

تقی‌پور افزود: هم اکنون 4 شیرخوارگاه در سطح استان تهران فعال هستند که از آن جمله می‌توان به شیرخوارگاه شبیر، حضرت رقیه (س)، ترکمانی و شیرخوارگاه آمنه اشاره کرد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران ادامه داد: بازسازی شیرخوارگاه حضرت رقیه (س) در دستور کار سازمان قرار گرفته است که این کار با همکاری خیرین صورت گرفته و به زودی این ساختمان به بهره‌برداری می‌رسد.