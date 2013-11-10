قرائت زیارت عاشورا توسط بانوان ورزشکار در مقبره شهدای گمنام

لیلا جاویدان یکشنبه در گفتگو با مهر با اشاره به کوهپیمایی و تلاوت زیارت عاشورا توسط بانوان ورزشکار کلانشهر تبریز گفت: روز بیست و ششم آبان ماه امسال ورزشکاران با تلاوت زیارت عاشورا خلوص قلبی خود را به محضر امام حسین (ع) اعلام می کنند.

وی ادامه داد: بانوان ورزشکار در هر زمان با ذکر نام ائمه معصومین در مسابقات حاضر می شوند.

جاویدان با اشاره به مکان انتخاب شده برای تلاوت زیارت عاشورا توسط ورزشکاران گفت: ورزشکاران باید با مشاهده مزار سربازان گمنام وطن، خود را برای مجاهدت ها در راه وطن آماده کنند.

وی همچنین اضافه کرد: همانطور که شهدای گمنام برای پیروی از آرمان های رهبر کبیر انقلاب جان و نام خود را فدا کردند باید درس عزتمندی را از آنها فرا گیرند.

این کوهپیمایی توسط اداره کل ورزش و جوانان و سپاه عاشورا آذربایجان شرقی بیست و ششم آبان ماه امسال در کوه عون بن علی برگزاری می شود.