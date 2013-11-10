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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

شایعه تصادف اتوبوس راهیان نورقشم کذب است

شایعه تصادف اتوبوس راهیان نورقشم کذب است

قشم - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحيه قشم گفت: خبر تصادف دانش آموزان قشمی اعزامی به مناطق راهیان نور کذب است.

سرهنگ حميد ماندگاري فرمانده ناحيه قشم در گفتگو با خبرنگار مهر؛ تاکید کرد: خبری که در آن عنوان شده اتوبوس حامل دانش آموزان قشمی در راه بازگشت از مناطق عملیاتی جنوب کشور تصادف کرده کذب محض است.

وی افزود: دانش آموزان قشمی اعزامی به مناطق راهیان نور دیروز بعداز ظهر سالم و بدون هیچگونه مشکلی به قشم رسیده اند.

شایعه تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان قشمی شب گذشته منتشر شد.

در این شایعات عنوان شده بود اتوبوسی که دانش آموزان قشمی را به مناطق راهیان نور حمل می کرده در راه بازگشت به قشم در جاده ماهدشت – شادکان بر اثر خواب رفتن راننده تصادف کرده و در آن 37 نفر کشته و 64 نفر زخمی شده اند.

 

 

کد مطلب 2173253

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