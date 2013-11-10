استاد فلسفه برنده جایزه ادبی دسامبر فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این استاد 34 ساله که تحصیل کرده رشته فلسفه است، با نوشتن رمانی درباره چین موفق به کسب جایزه 30 هزار یورویی فرانسه شد.

این کتاب در حقیقت یک داستان کوتاه بلند 96 صفحه ای با جلد کاغذی است که قیمت پشت جلد آن تنها 5 یورو است. او در ورای عنوان «اصلاحات اپرای پکن» به انقلاب فرهنگی دوره مائو در چین می پردازد و از زاویه دید یک نویسنده فیلسوف سوال هایی را طرح می کند که می تواند برای یک نویسنده و هنرمند چالش برانگیز باشد. در این کتاب او دو مفهوم بورژوازی و پرولتاریا را در برابر هم قرار می دهد.

مائل رنوار با رمان «اصلاحات اپرای پکن» با کسب 8 رای گروه داوری در برابر دو رایی که هر یک از دو رقیب او در فهرست نهایی کسب کردند، موفق شد تا این جایزه را از آن خود کند.

ژان-ایو لاکرویی برای «زمان بالا» و یان مویی برای «تولد» که به تازگی برنده جایزه رنودو شد، دیگر راه یافتگان به فهرست نهایی سه نفره این رقابت بودند.

مدیریت این جایزه بر عهده ماتیاس انارد نویسنده مشهور فرانسوی است و گروه داوری دوازده نفره این رقابت کار بررسی آثار رسیده را انجام دادند.

«لحظه یک زوج» نوشته نلی آلار، «چشمه شفاف» نوشته دیوید بوسک، «تملک یک جسم» نوشته بریژیت ژیرا، «هرمز» نوشته ژان رولن، «آردن» نوشته فردریک ورگر، «همه تاریکی های جهان» نوشته پییر مروت، «تبخیر» نوشته توماس ریوردی، «فابر ویرانگر» نوشته تریستان گارسیا و «قابل اشتعال» نوشته مارک وایتسمن دیگر نامزدهای این رقابت در مرحله دوم آن بودند.

سال پیش متیو ریبوله برای رمان «شفقت» به عنوان برنده این جایزه انتخاب شد.