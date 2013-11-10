فضای محدود کتابخانه ها در کاشمر پاسخگوی نیاز مخاطبان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروزان در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی کاشمر اظهار کرد: عطش مردم کاشمر نسبت به کتاب و کتابخوانی مشهود است و باید برای خدمت به مردم بیشتر تلاش کنیم.

وی افزود: موضوع کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه در شهرستان اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که لازم است از دست اندکاران این موضوع تشکر کنیم.

فرماندار کاشمر افزود: باید تلاش کنیم تا میزان سرانه مطالعه کتاب در سطح شهرستان کاشمر افزایش یابد چرا که تشنه بودن مردم شهرستان در بحث کتاب و کتابخوانی مشهود است اما فضای محدود کتابخانه های ما و گنجایش اندک آن ها باعث می شود که نتوانیم به این تقاضای مردم پاسخ دهیم.

وی همچنین با اشاره به هفته کتاب اظهار کرد: لازم است در این هفته تعدادی از کتابداران و افراد مرتبط با کتاب در کلاس های درس مدارس شهرستان کاشمر حضور یافته و نسبت به معرفی یک کتاب مفید اقدام کنند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی کاشمر هم در این جلسه به برنامه های هفته کتاب اشاره کرد و گفت: دیدار کتابداران با امام جمعه، حضور در مدارس و معرفی کتاب، نواختن زنگ کتاب در یکی از مدارس با همکاری آموزش و پرورش و برگزاری همایش نکوداشت خادمان کتاب از جمله برنامه های هفته کتاب در شهرستان کاشمر خواهد بود.

محمدرضا بدیع زادگان افزود: برپایی نمایشگاه کتاب کاشمر با سبکی جدید و همچنین افتتاح سه کتابخانه مشارکتی شامل کتابخانه شهید صادقی مسجد امام حسن عسکری(ع)، کتابخانه شهید غفوری روستای فرگ و کتابخانه روستای زنده جان از دیگر برنامه های هفته کتاب در کاشمر خواهد بود.

