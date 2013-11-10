به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نصرالله زنجانی، مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره كل امور استان‌ها با بیان اینکه كتاب خاطرات آیت الله العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی در دو جلد مشتمل بر خاطرات شفاهی در یك جلد و مصاحبه با همراهان و شخصیت‌هایی كه سابقه آشنایی و همكاری را با وی داشته اند در جلد دیگر منتشر می‌شود، گفت: بعد از چاپ كتاب «انقلاب اسلامی در اردبیل» طی ملاقاتی كه اعضای دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره كل امور استان‌ها با آقای موسوی اردبیلی داشتند، موافقتشان مبنی بر نوشتن خاطرات او توسط این دفتر گرفته شد.

زنجانی اضافه كرد: جلد اول كتاب خاطرات آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی كه شامل خاطرات شفاهی وی است، در مدت دو سال با توجه به وضعیت جسمانی ایشان با انجام 50 ساعت مصاحبه رو به اتمام است و تا پایان سال جاری جلد اول كتاب آماده چاپ و به انتشارات سوره مهر سپرده می‌شود.



مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره كل امور استان‌ها با اشاره به اینكه در جمع‌آوری خاطرات این كتاب از ارگان‌های دیگری كمك گرفته شده است، افزود: تحقیق جامعی درباره مدارك و خاطرات آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در مطبوعات و دفتر وی صورت گرفته شد. صدا و سیما نیز سخنرانی‌های وی در مجلس خبرگان و خطابه‌های او در نمازهای جمعه را در اختیار این دفتر گذاشت.

وی خاطرنشان كرد: نگارش و مصاحبه جلد اول كتاب به سرپرستی علی درازی به همراه یك تیم تحقیق و پژوهش انجام گرفته است. این كتاب نزدیك به 700 صفحه و شامل بخش‌های مختلفی از جمله خاطراتی درباره امام موسی صدر و مراجع بزرگ تقلید خواهد بود.

زنجانی نگارش جلد دوم كتاب خاطرات را همراه با كار پژوهشی زیادی دانست و اظهار داشت: در جلد دوم كتاب خاطرات آیت‌الله العظمی موسوی اربیلی با 120 نفر از كسانی كه با وی همدرس و همرزم بودند و شخصیت‌های درجه اول مملكت كه در شورای انقلاب و قوه قضائیه در دهه اول انقلاب حضور داشتند، مصاحبه شده كه آن نیز تا سال آینده آماده چاپ و انتشار خواهد شد.

وی اضافه كرد: با انتشار خاطرات آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی كه در دهه اول انقلاب جزو شخصیت‌های اول كشور محسوب می‌شدند، بخش‌هایی از تاریخ انقلاب برای نسل جدید بازگو می‌شود.

آیت‌الله العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی عضو اولیه شورای انقلاب اسلامی بود و در دوران شكل گیری انقلاب از بنیانگذاران سپاه و دادستان كل كشور بود. وی بعد از شهادت شهید بهشتی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و هم اكنون یكی از مراجع تقلید كشور محسوب می‌شود.