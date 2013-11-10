کنترل بی سیم تلفن های هوشمند با دستکش

به گزاش خبرگزاری مهر، کار کردن با وسایل الکترونیکی قابل حمل با این دستکش جدید که BearTek نام دارد راحت تر، برقراری ارتباط بی سیم هماهنگ تر و کنترل عملکردهایی مانند پاسخ به تلفن و پخش موسیقی اسان تر است.

دستکش BearTek که توسط شرکت بلو اینفیوژن تکنولوژی ساخته شده، تلفیقی است از مدولهای الکترونیکی، بلوتوثی و وای فای قابل تغییر که دستکش را به دستگاه های الکترونیکی سازگار می کند. این سخت افزارها در لنگه دست چپ دستکش قرار داده شده است.

وقتی این دستکش با دکمه ای که بر روی شست قرار دارد روشن و با وسیله الکترونیکی همراه از جمله تلفن همراه هماهنگ شود، می توانید با خیال راحت تلفن را در جیب یا کیف خود قرار داده و دیگر به سراغش نروید.

این دستکش بر روی انگشت اشاره، وسط و انگشتر شش نقطه دارد که وقی آنها را لمس کنید کار مورد نظر را برایتان انجام می دهد.

یک مدول وای فای بر روی این دستکش قرار داده شده که با دوربین سازگار است از این رو فشار دادن دکمه آن بر روی شست موجب روشن شدن دوربین می شود. این قابلیت می تواند دوربین را در وضعیت های مختلف قرار داده و عکس و فیلم بگیرد.

مدول بلوتوث با آیفون کار می کند و می تواند به تلفن پاسخ داده و پخش موسیقی را کنترل کند. با این مدول همچنین می توان بدون درآوردن دستکش از دست، تلفن را کنترل کرد.

شرکت بلو اینفیوژن این دستکش را ماه گذشته عرضه کرده و امیدوار است با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و استفاده از دستکش، کاربران بتوانند از این فناوری جدید بیشتر بهره مند شوند.

این دستکش در سه مدل مختلف عرضه شده است: دستکش چرمی مناسب برای موتورسیکلت سواری، دستکش ضد آب مناسب برف بازی و دستکش های معمولی برای مصارف روزانه در روزهای سرد سال.

دستکش چرمی موتور سیکلت سواری 275 دلار، دستکش برف بازی 250 دلار و دستکش روزانه 225 دلار قیمت گذاری شده است.

از آنجا که مدول های وای فای و بلوتوث قابل جابجایی هستند کاربر می تواند آنها را در دست راست یا چپ دستکش جابجا کند. این مدول ها هر یک با قیمت 140 دلار قابل دسترس هستند. هر یک از این مدول ها دارای عمر باتری 80 ساعت هستند و طی هشت ساعت قابلیت شارژ دوباره دارند . این دستکش با مدول اندروید کار می کند.