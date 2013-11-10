گسترش مناسبات تجاری زنجان و بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین جمیلی ظهر یکشنبه افزود: زنجان به لحاظ موقعیت جغرافیایی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در میان تجار و بازرگانان بنگلادش ایفا کند.

وی با اشاره به آمار موجود، سطح مبادلات تجاری زنجان و بنگلادش را صفر دانست و ابراز امیدواری کرد این سفر بتواند زمینه‌های مناسب جهت گسترش روابط تجاری بین تجار زنجان و بنگلادش را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان مهم‌ترین مزیت صادراتی استان را سرب و روی و مس عنوان و تصریح کرد: با توجه به تولید 75 درصد سرب و روی کشور، زنجان می‌تواند نقش مهمی در صادرات این محصول به بنگلادش ایفا کند. همچنین معادن سنگ‌های تزیینی با توجه به نیاز و واردات کشور بنگلادش می‌تواند از تجارت‌های قابل اتکا طرفین باشد.

جمیلی صنایع نساجی و صنایع الکتریکی را از جمله مزیت‌های نسبی استان دانست و تاکید کرد: زنجان به لحاظ صنعت نساجی و الکتریکی جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد.

در ادامه این نشست، سفیر کشور بنگلادش نیز هدف از سفر خود به زنجان را گسترش روابط دوجانبه بین ایران و بنگلادش یاد کرد و گفت: طی سه سال گذشته روابط تجاری ایران و بنگلادش سیر نزولی داشته که ما سعی می‌کنیم با سفر به شهرهای مختلف و دیدار با روسای اتاق‌های بازرگانی و تجار شهرها یک دیپلماسی قوی تجاری بین دو کشور ایجاد کنیم.

این مسئول با اشاره به اینکه بنگلادش در صنعت دارویی (صادرات به 67 کشور جهان) و پوشاک بسیار قوی است، اظهار کرد: داروهای کشور ما بیشتر تحت لیسانس کشورهای اروپایی بوده و ما می‌توانیم در این خصوص با ایران وارد تجارت شویم. همچنین در بخش پوشاک نیز کشور بنگلادش از حیث کیفیت و قیمت در دنیا مطرح است و ما می‌توانیم پوشاک تولیدی خود را به ایران با قیمت مناسب صادر کنیم.

سفیر بنگلادش، روابط ایران با کشور متبوع‌ خود را از حیث فرهنگی بسیار دیرینه دانست و تاکید کرد: در گذشته به لحاظ ازدواج اتباع ایرانی با بنگلادش، روابط خوبی نیز بین مردم دو کشور ایجاد شده بود که این خود زمینه مناسبی جهت گسترش تعاملات دو کشور است.

وی آمادگی این کشور برای کاهش اثرات تحریم‌ها به نفع ایران را اعلام کرد و گفت: ما آمادگی داریم به هر روشی که تجار ایران برای کاهش تحریم‌ها انجام می‌دهند با ایران وارد مذاکره شویم.

سفیر بنگلادش همچنین از رئیس اتاق زنجان خواست زمینه‌های فعالیت تجار زنجانی را به صورت مکتوب به سفارت بنگلادش ارسال کند، تا سفارت زمینه‌های لازم جهت یافتن شرکای تجاری مناسب را فراهم کند. همچنین مقرر شد اطلاعات صنایع دارویی کشور بنگلادش طی هفته آینده در اختیار اتاق زنجان قرار گیرد.