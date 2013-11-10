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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۵۲

اولین کاروان راهیان نور شهرستان پارسیان به مناطق عملیاتی اعزام شد

اولین کاروان راهیان نور شهرستان پارسیان به مناطق عملیاتی اعزام شد

پارسیان - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه سپاه پارسیان با بیان اینکه اولین اردوی کاروان راهیان نور شهرستان پارسیان به مناطق عملیاتی اعزام شد، گفت: 100 دانش آموز پسر دبیرستانی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند.

روح الله رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 100 نفر دانش آموز پسر به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند، اظهار داشت: این اردو به مدت سه روز برگزار و دانش آموزان از مناطق عملیاتی بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه این گروه اولین گروه اعزامی از شهرستان پارسیان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس هستند، بیان کرد: این اردو با هدف ترویج تفکر بسیجی، آشنایی دانش آموزان با حماسه های رزمندگان در دفاع مقدس، گسترش فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شده است.

فرمانده سپاه پارسیان گفت: شهدای ما به فرمان امام خمینی (ره) همه زندگی خود را‌‌ رها کردند، به میدان نبرد رفتند و برای دفاع از این مرز و بوم در مقابل دنیای کفر مردانه جنگیدند.

رستمی این سفر ارزشمند و بازدید از مناطق عملیاتی را موجب بیمه انقلاب اسلامی در برابر دشمنان دانست و گفت: راهیان نور، عنصری است تا مردم و به ویژه نسل آینده ساز با الگوگیری از ایستادگی و مقاومت جانانه رزمندگان در برابر دشمنان، در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، استوارتر از گذشته گام بردارند.

در مراسم بدرقه کاروان راهیان نور امام جمعه شهر پارسیان، رییس آموزش و پرورش شهرستان، مسئولین ادرات و ارگان ها حضور داشتند.

 

 

کد مطلب 2173273

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