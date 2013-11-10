ضرب و شتم دانش آموزان تبریزی از مجاری حقوقی پیگیری می شود

به گزرش خبرنگار مهر، دیروز شنبه حوالی ساعت 12 ظهر مالك اخير بخشی از زمين آموزشی مجاور مدرسه علي بن ابيطالب تبريز را در وقت آموزشی مدرسه اقدام به تخريب ديوار مدرسه کرده که در پی آن منجر به ایجاد رعب و وحشت در بین دانش آموزان شد.

تخريب اين ديوار منجر به مشاجره اوليای و دانش آموزان مدرسه كه در اثر صدای هولناك تخريب هيجانی شده بودند با مالك مذكور شد و دانش آموزان وحشت زده در اين حادثه با ضرب و شتم عوامل مالك مذكور مواجه شده و در نتيجه تعداد 11نفر از آنان به بيمارستان امام رضا(ع) جهت اطمينان از سلامتی منتقل شدند.

در این راستا روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی طی اطلاعیه اعلام کرد: زمين آموزشي مذكور قبلا بر اساس مقررات جاری از سوی مسكن و شهرسازی استان به آموزش و پرورش واگذار و آموزش و پرورش نيز با طي مراحل قانونی آن را محصور و به مدرسه علی بن ابيطالب الحاق نموده بود كه مورد استفاده دانش آموزان مدرسه مذكور است.

در این اطلاعیه آمده است: بعدها مسكن و شهرسازی بدون اطلاع و اصلاح قرارداد واگذاری به آموزش و پرورش حدود یک هزار و 115 مترمربع از آن زمين را به قيمت خيلی نازل به مبلغ 55 ميليون و 450 هزار ريال در سال 1388 در يكی از دفاتر اسناد رسمي شهر تهران به شخص حقيقی واگذار کرده و وی نيز مراحل خلع يد و تصرف را از دستگاه قضايی تعقيب و موفق به اخذ حكم خلع يد شده است.

همچنین این اطلاعیه می افزاید: آموزش و پرورش در راستای حفظ منافع عمومی در مراحل مختلف، موضوع را از طريق مجاری حقوقی پيگيری نموده و می نمايد و همچنين محل تامل بودن آن را به اطلاع مسئولين ذيربط رسانيده است.

شنیده ها حاکی است، آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز فردا دوشنبه از عوامل ضرب و شتم دانش آموزان شکایت خواهد کرد.