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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

برگزاری "جشنواره آرزوها " ویژه معلولان در روز 12 آذر

برگزاری "جشنواره آرزوها " ویژه معلولان در روز 12 آذر

مرکز آموزشی نیکوکاری رعد به مناسبت روز جهانی معلولان (12 آذر) برنامه های ویژه ای را با رویکرد فرهنگ سازی ومعرفی توانمندی های توان یاب برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، مرکز آموزشی نیکوکاری رعد به مناسبت روز جهانی معلولان (12 آذر) برنامه های ویژه ای را با رویکرد فرهنگ سازی و نمایاندن توانمندی های عزیزان توان یاب برگزار می کند.

این مرکز تصمیم دارد به مناسبت روز جهانی " ما "12 آذر امسال تعدادی از آرزوهای من و شما را برآورده کند."تحقق خواسته ها و آرزوهای دست یافتنی " افراد دارای معلولیت یکی از این رویدادهای مورد نظر است.

براساس این گزارش، معلولان تا 25 آبان فرصت دارند با مراجعه به سایت مجتمع رعد فرم جشنواره آرزوها را را پر کرده و آرزوهای خود را به ایمیل Arezoo@raad-charity.org ارسال کنند.

 

کد مطلب 2173275

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