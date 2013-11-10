لزوم توسعه ظرفیت های علمی و فناوری خراسان رضوی برای تولید محصولات صادرات گرا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر ، ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات، اظهار کرد: بایستی ضمن پرهیز از خام فروشی تولیدات استان به ویژه در حوزه کشاورزی، ضمن توجه به صادرات وزنی رویه صادراتی خود را به سمت صادرات محصولات دانش بنیان که از ارزش افزوده بیشتری برخوردار است، تغییر دهیم.

وی توسعه اقتصادی همه جانبه با مد نظر قرار دادن شاخص های متعدد آن را ضروری دانست و اظهار داشت: در این راستا بایستی مکانیزاسیون تولید و سیاست حفظ اشتغال موجود به صورت توام مد نظر قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه ضمن استماع گزارش فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان که در روز ملی صادرات 29 آبان ماه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان جدید تاکید و اضافه کرد: برای جلوگیری از تبدیل این فرآیند به حلقه ای بسته و تقدیر صرف از صادرکنندگان کهنه کار و توانمند، بایستی سطحی برای صادرکنندگان نوپا که موفق به ایجاد بازارهای جدید صادراتی شده اند، تعریف و جهت لحاظ در شاخص های سال آینده به مرکز پیشنهاد شود.

وی با اشاره به متمرکز بودن شاخص های انتخاب واحدهای صادرکننده نمونه، ادامه داد: با هدف تشویق واحدهایی که به تازگی به عرصه ی صادرات وارد شده و موفقیت هایی را کسب کرده اند، امسال آنان در قالب واحدهای شایسته ی تقدیر، مورد تجلیل قرار می گیرند.

رئیس کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی به سمهیه ی 23 موردی استان برای انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره و تصریح کرد: هرچند این میزان نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است، اما تعداد واحدهای فعال استان در امر صادرات به مراتب بیش از این سهمیه است و بایستی افزایش سهمیه خراسان رضوی پیگیری شود.

فروزان مهر توفیقات استان در حوزه صادرات را مرهون هم افزایی و همدلی بخش دولتی و خصوصی دانست و گفت: در راستای تقویت این رویه، در مراسم امسال از مدیران بخش دولتی فعال در حوزه ی تسهیل صادرات تحت عنوان خادمان صادرات استان تقدیر به عمل می آید.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ورود مستقیم واحدهای تولیدی به عرصه ی صادرات، آن را معلول عواملی چون سیاست های صادراتی و فقدان ارتباط منطقی میان نظام تولید، توزیع و مصرف برشمرد و افزود: هرچند این واحدها بایستی با نگاه بازاریابی و بازارسازی اقدام به تولید کنند؛ اما توجه عمده ی مجتمع های تولیدی باید معطوف به تخصیص درست نهاده های تولیدی باشد و مباحث مربوط به فروش محصولات شان در بازارهای خارجی را به تجار، بازرگانان و مباشران صادراتی واگذار کنند.

وی همچنین به افزایش فعالیت مدیران استان در حوزه ی دیپلماسی خارجی اقتصادی برای معرفی توانمندی های خراسان رضوی به دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده، مجوز برپایی نمایشگاه توانمندی های استان در عشق آباد اخذ و این نمایشگاه اواخر بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی، با بیان این که 50 درصد صادرات استان به مقصد کشور افغانستان صورت می گیرد، اظهار کرد: نمایشگاهی با رویکرد توسعه ی صادرات تولیدات استان به این کشور آذرماه امسال در هرات برپا می شود.

فروزان مهر تعیین خراسان رضوی به عنوان استان معین در توسعه مبادلات بازرگانی و سرمایه گذاری در حوزه ی کشورهای CIS و ایجاد اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با محوریت خراسان رضوی را از جمله مطالبات اقتصادی استان عنوان کرد که در سفر آتی هیات دولت به مشهد پیگیری خواهد شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش وضعیت صادرات کالاهای استان از طریق حمل و نقل ریلی، وجود محدودیت در تعداد واگن ها و تعداد بالای متقاضیان استفاده از این ناوگان مقرر شد کمیته ای با مسئولیت معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی ذیل کارگروه توسعه ی صادرات استان تشکیل و نسبت به تعیین شاخص ها و اولویت های استفاده از این واگن ها اقدام کند.

پیگیری تشکیل اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با محوریت خراسان رضوی، از دیگر مصوبات این جلسه بود.