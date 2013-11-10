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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

حسین پور:

نظارت بر کارخانجات آرد افزایش می یابد

نظارت بر کارخانجات آرد افزایش می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر : مدیرکل غله استان گلستان اعلام کرد درجه بندی کیفی تولید آرد و استاندارد سازی کارخانجات آن از پیش نیازهای اساسی تولید نان با کیفیت در استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش حسین پور ظهر یکشنبه در گرگان با بیان مطلب فوق گفت: براي آنكه نان با كيفيت به دست مصرف كننده برسد بايد واحدهايي كه وظيفه توليد آرد را به عهده دارند استانداردهاي فني و بهداشتي مربوطه را رعايت نمايند و اين امر مستلزم نظارت مستمر بر فعاليت اين واحدها است .

وی افزود : در این زمینه می توان با بهره گیری از روش هايي کارآمد و به روز جهت ايجاد رقابت در توليد كمي و كيفي آرد در استان فعالیت نمود .

عضو هیات مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور در ادامه خاطرنشان کرد : قبل از اجرای قانون هدفمند سازي یارانه ها ، نرخ آسياب براساس درجه بندي كارخانجات آرد تعيين مي شد و كارخانجات مطابق با درجه ای که کسب می کردند دستمزد دریافت می کردند اما با اجراي این قانون ، پيشرفت قابل ملاحظه اي در افزایش کیفیت محصولات تولیدی واحدهاي آسياباني مشاهده نشد.

وی ادامه داد : در حال حاضر بحث درجه بندي کیفی كارخانجات آرد سازی بارويكردي متفاوت و با هدف تعيين سهميه گندم كارخانجات با جدیت از سوی شرکت غله گلستان دنبال مي شود .

حسین پور افزود : در راستای اجرایی نمودن سياست هاي ابلاغی از سوی شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان ناظر فعال درامر بهبود كيفيت آرد و نان کشور ، شرکت غله گلستان در تلاش است تا با استفاده از تمامی ظرفیت های خود بر نحوه مصرف گندم و تولید آرد در کارخانجات آرد سازی استان نظارت دقیقی داشته باشد .

وی گفت : این شرکت درجه بندي كارخانجات آرد را با هدف ايجاد رقابت در توليد در دستور كار خود قرار داده است و با ايجاد هماهنگي های لازم در سطح استان نسبت به فعال نمودن كميته ارزيابي و درجه بندي اقدام نموده است .

وی یاد آور شد : تيم كارشناسي متشكل از نمايندگان شركت غله و خدمات بازرگانی گلستان ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي ، اداره كل استاندارد و انجمن صنفي كارخانجات آرد استان از كارخانجات آرد سازی در گلستان بازديد بعمل آورده و براساس دستور العمل های مركز پژوهش هاي غلات ، كارخانجات را براساس 6 شاخص درجه بندي نموده که شاخص هايي همچون نيروي انساني آموزش ديده ، آزمايشگاه فعال ، وضعيت بهداشتی ، تجهيزات بوجاري امكانات ذخيره سازي و كيفيت محصول توليدي در زمره این بازدیدهاست .

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد : بر همين اساس کارخانجات آردسازی استان گلستان در 4 گروه طبقه بندی شده و طبق تدابير اتخاذ شده در اين زمينه از نتايج درجه بندي در نظام تعيين مقدار گندم تخصيصي استفاده خواهد گرديد .

کد مطلب 2173282

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