نظارت بر کارخانجات آرد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش حسین پور ظهر یکشنبه در گرگان با بیان مطلب فوق گفت: براي آنكه نان با كيفيت به دست مصرف كننده برسد بايد واحدهايي كه وظيفه توليد آرد را به عهده دارند استانداردهاي فني و بهداشتي مربوطه را رعايت نمايند و اين امر مستلزم نظارت مستمر بر فعاليت اين واحدها است .

وی افزود : در این زمینه می توان با بهره گیری از روش هايي کارآمد و به روز جهت ايجاد رقابت در توليد كمي و كيفي آرد در استان فعالیت نمود .

عضو هیات مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور در ادامه خاطرنشان کرد : قبل از اجرای قانون هدفمند سازي یارانه ها ، نرخ آسياب براساس درجه بندي كارخانجات آرد تعيين مي شد و كارخانجات مطابق با درجه ای که کسب می کردند دستمزد دریافت می کردند اما با اجراي این قانون ، پيشرفت قابل ملاحظه اي در افزایش کیفیت محصولات تولیدی واحدهاي آسياباني مشاهده نشد.

وی ادامه داد : در حال حاضر بحث درجه بندي کیفی كارخانجات آرد سازی بارويكردي متفاوت و با هدف تعيين سهميه گندم كارخانجات با جدیت از سوی شرکت غله گلستان دنبال مي شود .

حسین پور افزود : در راستای اجرایی نمودن سياست هاي ابلاغی از سوی شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان ناظر فعال درامر بهبود كيفيت آرد و نان کشور ، شرکت غله گلستان در تلاش است تا با استفاده از تمامی ظرفیت های خود بر نحوه مصرف گندم و تولید آرد در کارخانجات آرد سازی استان نظارت دقیقی داشته باشد .

وی گفت : این شرکت درجه بندي كارخانجات آرد را با هدف ايجاد رقابت در توليد در دستور كار خود قرار داده است و با ايجاد هماهنگي های لازم در سطح استان نسبت به فعال نمودن كميته ارزيابي و درجه بندي اقدام نموده است .

وی یاد آور شد : تيم كارشناسي متشكل از نمايندگان شركت غله و خدمات بازرگانی گلستان ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي ، اداره كل استاندارد و انجمن صنفي كارخانجات آرد استان از كارخانجات آرد سازی در گلستان بازديد بعمل آورده و براساس دستور العمل های مركز پژوهش هاي غلات ، كارخانجات را براساس 6 شاخص درجه بندي نموده که شاخص هايي همچون نيروي انساني آموزش ديده ، آزمايشگاه فعال ، وضعيت بهداشتی ، تجهيزات بوجاري امكانات ذخيره سازي و كيفيت محصول توليدي در زمره این بازدیدهاست .

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد : بر همين اساس کارخانجات آردسازی استان گلستان در 4 گروه طبقه بندی شده و طبق تدابير اتخاذ شده در اين زمينه از نتايج درجه بندي در نظام تعيين مقدار گندم تخصيصي استفاده خواهد گرديد .