به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مهلت ارسال اثر به این مسابقه 589 عنوان فیلمنامه در اختیار کانون قرار گرفت که نسبت به دوره گذشته نزدیک به 50 درصد افزایش را نشان میدهد. در این میان داوری اولیه مسابقه توسط منوچهر اکبرلو، لیلا میرهادی و سارا خلیلی از روز 17 آبان آغاز شده است و تا پایان آذر ادامه خواهد یافت.
این مسابقه در سه محور خلیج فارس، سنتهای قومی و بومی سرزمین مادری و آزاد و در دو بخش "داستانی" و "پویانمایی" کوتاه و بلند (سینمایی) فراخوان خود را منتشر کرده بود. بر اساس اعلام اداره کل امور سینمایی کانون در سه محور مورد اشاره به ترتیب 31، 89 و 451 اثر مورد داوری قرار میگیرد و 18 اثر نیز به دلیل تکراری بودن و نقص در ارسال مدارک از چرخه این رقابت خارج شده است.
به گفته هادی یقینلو مدیر امور سینمایی کانون و دبیر جشنواره بیشتر این فیلمنامهها را آثار داستانی کوتاه شامل 407 اثر تشکیل میدهند در حالی که 70 اثر نیز به فیلمهای سینمایی بلند اختصاص دارد.
در میان آثار پویانمایی نیز 88 فیلمنامه کوتاه و 6 فیلمنامه بلند پویانمایی نیز به دبیرخانه ارسال شده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به آثار برگزیده جوایزی را اهدا و از تولید برخی از این فیلمها نیز حمایت میکند.
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