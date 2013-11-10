حمایت کمیته امداد از 54 هزار خانوار کردستانی/جمع آوری 120 ريال میلیارد زکات

قنبر موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خانواده های نیازمند به صورت مستمر و ماهیانه از سرفصل های این نهاد مقدس بهره مند هستند.

وی با بیان این مطلب که هشت درصد از کل جمعیت این استان زیر پوشش خدمات و برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند، افزود: با توجه به فرمان امام (ره) محرومیت زدایی در جامعه اولویت کاری این نهاد است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: از ابتدای امسال تا کنون 120 میلیارد و 997 میلیون ریال زکات در استان کردستان جمع آوری شده است.

موسی نژاد یادآور شد: 31میلیارد و 933 میلیون ریال زکات غلات، 51 میلیارد و 573 میلیون ریال زکات مال‌التجاره و 17 میلیارد و 357 اموال زکوی از قبیل نخود، جو و پول و 20 میلیارد و 134 میلیون زکات فطریه بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع این زکات 43 میلیارد و 673 میلیون ریال در راستای مصرف فقرا و 52 میلیارد و 613 ریال در زمینه طرح‌ های عمرانی هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: چهار میلیارد و 576 میلیون از زکات جمع‌آوری شده به منظور رفع مشکلات مددجویان در اختیار کمیته امداد و 20 میلیارد و 134 میلیون ریال زکات فطریه نیز توسط معتمدین محل جمع‌آوری و هزینه شده است.

موسی نژاد اظهار داشت: در حال حاضر در 700 روستا، 10 شهر و 12 بخش استان به همت مبلغین زکات جمع آوری می شود.

وی افزود: از محل تشویقی زکات در استان 270 پروژه عمرانی شامل مسجد، حسینیه، خانه عالم در حال اجرا است و بیش از 700 پروژه عمرانی، خدماتی و محرومیت زدایی از محل معادل سازی زکات در سطح استان اجرا شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان کرد: با توجه به متدین بودن مردم کردستان و برنامه ریزی های مناسب خوشبختانه در حال حاضر کردستان توانسته در جمع آوری زکات رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهد.