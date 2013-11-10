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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۴

مراسم قرعه کشی عمره دانشگاهیان لرستان برگزار شد/ اعزام 355 دانشجو به سفر حج

مراسم قرعه کشی عمره دانشگاهیان لرستان برگزار شد/ اعزام 355 دانشجو به سفر حج

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مراسم قرعه کشی عمره دانشگاهیان لرستان در مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی با حضور مسئولین سازمان حج و زیارت استان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، رئیس دانشکده فنی پسران خرم آباد و جمعی از اساتید و رابطین عمره برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی مستاجران مسئول شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاههای لرستان ظهر یکشنبه در این مراسم به تشریح برخی از مسائل عمره دانشجویی پرداخت و اظهار داشت: یکی از تاثیر گذارترین برنامه فرهنگی دانشگاهها عمره دانشجویی است.

وی افزود: با قول مساعدی که از مسئولین حج و زیارت استان گرفته شده، امسال این برنامه با شکوه و نظم بهتری برگزار خواهد شد.

مسئول شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاههای لرستان عنوان کرد: مطابق تدابیر اندیشیده شده امسال حدود 17 هزار نفر از دانشجویان و اساتید سراسر کشور در قالب دو هزار نفر استاد،و 15 هزار نفر دانشجو به سفر حج عمره مشرف می شوند.

وی بیان داشت: امسال در قالب عمره دانشگاهیان از این استان 355 دانشگاهی به سفر حج اعزام می شوند.

مسئول شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاههای لرستان کاروانهای اعزامی به حج عمره را در قالب دانشجویان پسر مجرد، دانشجویان متاهل و اساتید دانشگاه عنوان کرد.

وی در پایان با تشکر از مسئولین دانشگاههای استان خواستار همکاری بیشتر در برگزاری عمره دانشجویی با رابطین عمره شد.

کد مطلب 2173287

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