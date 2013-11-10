همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فرشادفر ظهر یکشنبه در نشستی خبری که در دانشگاه پیام نور کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: این همایش در پنج محور فرهنگ ایثار و شهادت، ارتباط فرهنگ ایثار و شهادت با امنیت ملی و توسعه پایدار، مقاومت و فرهنگ ایثار و شهادت در هنر و ادبیات فارسی، وسایل ارتباط جمعی، جنگ نرم و فرهنگ ایثار و شهادت و کرمانشاه و دفاع مقدس به مدت 2 روز اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه کار ارسال فراخوان این همایش به کلیه دانشگاه های سراسر کشور از 10 روز پیش آغاز شده است و هنوز نیز ادامه دارد، خاطرنشان کرد: علاقه مندان فرصت دارند تا پانزدهم دی ماه سال جاری مقالات خود را به دبیرخانه همایش به آدرس ایمیل info@ksh9800.ir ارسال کنند.

فرشادفر یادآور شد: در صورتی که تعداد مقالات ارسالی به حد استاندارد نرسد، مهلت ارسال مقالات تمدید می شود.



وی با تاکید بر اینکه مقالات نباید قبلا در جایی دیگر چاپ شده باشند، افزود: مقالات برگزیده این همایش در کتابی با عنوان مجموعه مقالات به چاپ خواهد رسید و از صاحبان مقالات برتر نیز تقدیر خواهد شد.

