تیم پاس همدان به مصاف آینده سازان میهن می رود

به گزارش خبرنگار مهر، زمان ديدار معوقه تيم فوتبال بانوان پاس همدان با آينده سازان ميهن در ليگ برتر بانوان توسط كميته مسابقات اعلام شد.

ديدارهاي بين دو تيم فوتبال بانوان پاس همدان و آينده سازان ميهن كه در هفته اول مسابقات ليگ برتر به دليل نقص مدارك تيم پاس همدان در فدراسيون برگزار نشد، اعلام شد.

مسابقه بين دو تيم پاس همدان و آينده سازان ميهن دوشنبه، 20 آبان ماه در استاديوم قدس همدان، ساعت 13 و 30 دقيقه برگزار مي شود.

تيم فوتبال بانوان پاس همدان در حالی به مصاف تیم آینده سازان میهن می رود که با انجام هشت بازي و كسب 15 امتياز در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد.

تیم آینده سازان میهن نیز با انجام هشت بازی و کسب 18 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد.