  1. استانها
  2. همدان
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

در مسابقات ليگ برتر فوتبال بانوان؛

تیم پاس همدان به مصاف آینده سازان میهن می رود

تیم پاس همدان به مصاف آینده سازان میهن می رود

همدان - خبرگزاري مهر: در مسابقات ليگ برتر فوتبال بانوان تیم پاس همدان به مصاف تیم آینده سازان میهن می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان ديدار معوقه تيم فوتبال بانوان پاس همدان با آينده سازان ميهن در ليگ برتر بانوان توسط كميته مسابقات اعلام شد.

ديدارهاي بين دو تيم فوتبال بانوان پاس همدان و آينده سازان ميهن كه در هفته اول مسابقات ليگ برتر به دليل نقص مدارك تيم پاس همدان در فدراسيون برگزار نشد، اعلام شد.

مسابقه بين دو تيم پاس همدان و آينده سازان ميهن دوشنبه، 20 آبان ماه در استاديوم قدس همدان، ساعت 13 و 30 دقيقه برگزار مي شود.

تيم فوتبال بانوان پاس همدان در حالی به مصاف تیم آینده سازان میهن می رود که با انجام هشت بازي و كسب 15 امتياز در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد.

تیم آینده سازان میهن نیز با انجام هشت بازی و کسب 18 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد.

کد مطلب 2173294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها