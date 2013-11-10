1300 تن گوشت مرغ در لرستان ذخیره سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امینی ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار با اشاره میزان ذخیره سازی گوشت مرغ در لرستان اظهار داشت: در مجموع بیش از هزار و 300 تن گوشت مرغ در استان ذخیره سازی شده است.

وی همچنین از واردات 90 تن گوشت مرغ دیگر به استان خبر داد.

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام استان لرستان همچنین میزان ذخیره سازی گوشت قرمز منجد در استان را در مجموع 90 تن عنوان کرد و گفت: طی هفته آینده دو محموله 60 تنی گوشت قرمز منجمد وارد استان می شود و پیش از این نیز 70 تن گوشت منجمد دیگر نیز در استان ذخیره سازی شده بود.

امینی همچنین با اشاره به سهمیه 260 تنی گوشت مرغ ایام محرم و صفر هیئتهای عزاداری استان عنوان کرد: همچنین برای هیئتهای عزادارای استان 130 تن گوشت قرمز نیز در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: این سهمیه ها در حال توزیع بین هیئتهای عزاداری استان است.