ظرفیت جوجه ریزی در مرغداریهای لرستان دو میلیون قطعه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق طاهری مقدم ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار اظهار داشت: میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری لرستان طی سالجاری بیش از دو میلیون و 300 هزار قطعه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری لرستان طی سالجاری 9 میلیون و 600 هزار قطعه بوده است، افزود: این در حالیست که این میزان طی سال گذشته هفت میلیون و 300 هزار قطعه بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به افزایش تعداد واحدهای مرغداری لرستان گفت: در حال حاضر 510 واحد مرغداری استان لرستان وجود دارد.

طاهری مقدم تصریح کرد: این در حالیست که این تعداد طی سال گذشته 473 واحد بوده است.

وی با اشاره به تولید 45 هزار تن گوشت مرغ در استان طی سال گذشته افزود: پیش بینی می شود این میزان طی سالجاری به بیش از 50 هزار تن افزایش یابد.