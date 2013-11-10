ایثار و فداکاری شهدا سرلوحه امور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر يكشنبه در مراسم یادواره شهدای دانشجوی شهرستان نهاوند در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: اگر امروز کشور ما در زمینه های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشرفت و توسعه دست یافته، مرهون فداکاری کسانی است که در بحرانی ترین روزها سینه هایشان را سپر کردند و در مقابل خطر، هوشیارانه و صبورانه ایستادند و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در دنیا استحکام و ثبات بخشیدند.

مغیثی توجه جوانان و نوجوانان را به پیام شهدا در راستای حفظ انقلاب و ایجاد امنیت در جامعه مورد تاکید قرار داد و گفت: ما باید ازخودگذشتگی، ایثار و فداکاری شهدا را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی افزود: برگزاری مراسم و مجالس گرامیداشت شهدا حرکتی با ارزش و تداوم بخش راه شهیدان است که برای زنده ماندن و جریان داشتن اهداف و ارزش هایی که شهدای والا مقام و خانواده های معظم آنان تمام هستی خود را به پای آن نثار نمودند لازم و واجب است که همواره مجالس گرامیداشت یاد و خاطره شهدا باشکوه هر چه تمام تر توسط تمامی مردم و دستگاه ها و نهادها برگزار شود.

امام جمعه شهر نهاوند عنوان کرد: یادواره شهدا علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان، باعث ترویج آرمانهای آنان در میان نسل جوان و فعلی انقلاب است تا بدانند آرامش امروز، مدیون خون شهیدان و ایثارگری جانبازان است.

عباسعلی مغیثی بیان داشت: امروز ایران اسلامی بیش از هر زمانی نیازمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و جوانان ایران اسلامی با بکارگیری عنصر بصیرت و سلاح قلم باید راه شهدا را ادامه داده و با این عمل خود از خون آنان پاسداری کنند.

مغیثی افزود: حضور اقشار مختلف مردم بویژه دانشجویان و جوانان در این گونه مراسم ناشی از تربیت دینی و علاقه باطنی آنان به ائمه معصومین(ع) و باورها و ارزش های الهی نهفته در وجود یکایک افراد است.

شهرستان نهاوند دارای هشت شهید دانشجو به نامهای محمد گودرزی، روح الله سیف، غلامرضا شهبازی، کریم محمودی،کامران علی بخشی، رضا احمدوند، رمضان جلالوند و شهید عباس وحیدیان است که در هشت سال دفاع مقدس به فیض شهادت نائل شدند.