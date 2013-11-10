بستر فنی پرواز ایران - آمریکا فراهم است/ کمبود هواپیما دلیل تاخیرات پروازی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانگیریان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه توسعه ناوگان هوایی در سالهای گذشته تاکنون روند مطلوبی داشته است، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه نظارت بر ایرلاینها را برعهده دارد و البته ایرلاینها برای تأمین ناوگان نیاز به سرمایه دارند که در این راستا سازمان هواپیمایی ضمن رایزنی با بانک مرکزی سعی میکند تسهیلات مناسب با شرایط مطلوب دراختیار ایرلاینها قرار دهد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره اولویت کاری خود در سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: ایمنی پرواز، خط قرمز سازمان هواپیمایی کشوری است و فوریترین مسئلهای که در این سازمان به آن بها میدهم، همین مسئله است.
جهانگیریان درباره برقراری پرواز مستقیم ایران - آمریکا با اشاره به اینکه بخش عمدهای از مسایل مربوط به این پرواز، سیاسی است، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری بستر فنی این پرواز را فراهم میکند که در این راستا این بسترهای فنی تاحدودی فراهم شده است بنابراین در حال حاضر منتظر علائمی از سوی مسئولان سیاسی کشور هستیم تا این پرواز عملیاتی شود.
وی در خصوص اینکه بابت تأخیرات پروازی از سوی ایرلاینها و صنعت حمل و نقل هوایی از مردم عذرخواهی میکنم، اظهار داشت: اگر در این زمینه فشار مضاعفی به ایرلاینها وارد شود ممکن است ایمنی پرواز صدمه ببیند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تاخیرات پروازی، اظهار داشت: بروز این تأخیرات، دلایل مختلفی دارد اما یکی از معیارهای رتبهبندی ایرلاینها همین تأخیرات پروازی است و اگر این تأخیرات از حد مشخص افزایش یابد، تذکراتی به شرکت هواپیمایی میدهیم و محدودیتهایی برای آنها ایجاد میکنیم تا حجم تأخیرات پروازی به حد مورد قبول بینالمللی برسد.
جهانگیری تصریح کرد: عمده تأخیرات پروازی ناشی از مشکلات تحریم است که در بخش فنی هواپیما هم تأثیراتی دارد؛ در حال حاضر ناوگان هوایی کشور با کمبود هواپیما و فشردگی پروازها مواجه است، بنابراین از مردم خواهشمندیم این تأخیرات را تحمل کنند. وظیفه داریم شرایطی را فراهم کنیم تا مواقعی که تأخیرات پیشبینی نشده رخ میدهد، مردم از تسهیلات مناسبی برخوردار شوند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بستر فنی پرواز ایران - آمریکا فراهم شده است، گفت: در حال حاضر ناوگان هوایی کشور با کمبود هواپیما و فشردگی پروازها مواجه است بنابراین از مردم خواهشمندیم تأخیرات را تحمل کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانگیریان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه توسعه ناوگان هوایی در سالهای گذشته تاکنون روند مطلوبی داشته است، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه نظارت بر ایرلاینها را برعهده دارد و البته ایرلاینها برای تأمین ناوگان نیاز به سرمایه دارند که در این راستا سازمان هواپیمایی ضمن رایزنی با بانک مرکزی سعی میکند تسهیلات مناسب با شرایط مطلوب دراختیار ایرلاینها قرار دهد.
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