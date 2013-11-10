ورود 6 فروند هواپیمای صفر کیلومتر به ناوگان/ افزایش 2 برابری تولید قطعه هواپیما

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پهلوانی در مراسم تودیع خود به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه این سازمان نماینده ایکائو است، گفت: سازمان‌های هواپیمایی دنیا در کشورهای مختلف متناسب با قوانین ایکائو عمل می‌کنند و ساختارهای فنی و تعمیر و نگهداری خود را انجام می‌دهند.



وی با بیان اینکه مبانی علمی در انکس‌های ایکائو برای صنعت وجود دارد و ترکیب قوانین در این انکس‌ها متبلور شده است، گفت: پایه فعالیت ایرلاین‌ها براساس انکس‌های 19 گانه ایکائو است و انکس‌های مختلف از طریق کمیته‌های مختلف تابع ایکائو انجام می‌شود که در نهایت پایه‌ریزی‌های اساسی برای صنعت از این قوانین منتج می‌شود.



رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه هدف از اجرای این قوانین افزایش ایمنی پرواز است، گفت: در این راستا سازمان هواپیمایی بستر‌های لازم را برای اجرای مناسب قوانین فراهم آورده است.



وی با بیان اینکه استکبار جهانی بر ایکائو هم تاثیر گذاشت، افزود: حضور در شوراها اطلاعات هوانوردی را به روز می‌کند و از بروز برخی مسائل ممانعت به عمل می‌آورد.



پهلوانی با اشاره به اینکه استفاده از امکانات صنعت به منظور رفع نیازها نقطه هدف است، گفت: برای رعایت مؤلفه ایمنی 64 مورد بازدید داشته‌ایم که از این بازدید‌ها سربلند بیرون آمدیم.



رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: ارائه برخی مجوزها نظیر DOA و POA که مجوز تولید برای ایرلاین‌های دارای مجوز است سال گذشته انجام شد همچنین تولید برخی قطعات هواپیما در سال گذشته از 250 مورد به 500 قطعه افزایش یافت ضمن آنکه با ارائه مجوز DOA و POA به ایرلاین‌ها آنها می‌توانند در زمینه طراحی قطعاتی که مجوز گرفته‌اند ارسال کنند.



وی با اشاره به اینکه هفته آینده دومین DOA برای فرودگاه اصفهان بهره‌برداری می‌شود، گفت: سال گذشته مورد بازرسی یوزاپ قرار گرفتیم و 8 مولفه سازمان هواپیمایی کشوری ارزیابی شد که براین اساس از شاخص‌های میانگین دنیا بالاتر بودیم.



پهلوانی در خصوص ورود هواپیما به کشور، خاطر نشان کرد: سال گذشته 21 فروند هواپیما وارد ناوگان شد و امسال نیز 24 فروند هواپیما به ناوگان افزوده شد که سه فروند آن ایرباس 320 بوده است.



رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشور تصریح کرد: 7 فروند هواپیمای دیگر به زودی توسط ایرلاین‌ها وارد ناوگان می‌شود ضمن آنکه 6 فروند هواپیمای صفر کیلومتر دیگر هم با همکاری دولت وارد ناوگان حمل و نقل خواهد شد بنابراین با این روند، اگر سالانه 20 فروند هواپیما به ناوگان بیافزاییم تا سال 1404 به هدف تعیین شده که همان 550 فروند هواپیما است دست خواهیم یافت.

