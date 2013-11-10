انتشار عکسهای نامزد سابق در اینترنت برای انتقام جویی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سيدموسي حسینی در تشريح اين خبر گفت: شاکی اين پرونده یک پرستار 25 ساله شیرازی بود كه با مراجعه به مراجع قضايي از ارسال ایمیل های تهدید آمیز و حاوی تصاویر شخصی شکایت می کند.

وي ادامه داد: با دستور قاضی، پرونده در مسیر رسیدگی قرار گرفته و از بررسیهای انجام شده بر روی ایمیل های دریافتی توسط ماموران پليس "فتا" نتایجی از هک ایمیل او توسطی فردی ناشناس بدست آمد.

رئيس پليس "فتا" استان فارس گفت: در این ایمیل ها فرد ارسال کننده، شاکی را تهدید به انتشار تصاویر خصوصیش در فضای جازی می كند و این تهدیدات ادامه می یابد تا اینکه با انجام اقدامات اطلاعاتي،‌پليسي و مهندسی توسط ماموران متهم شناسایی شد.

سرهنگ حسینی اظهار كرد: متهم این پرونده از طریق یک کافی نت در استان اصفهان این ایمیل ها را ارسال كرده بود.

وي ادامه داد: در بررسی های بعمل آمده مشخص شد وی نامزد قبلی شاکی بوده و با قصد انتقام جویی از او و با استفاده از اطلاعاتی که از قبل در موردش داشته است، ایمیلش را هک و اطلاعات شخصی درون آن را سرقت كرده است.

رئيس پليس "فتا" استان فارس گفت: اين متهم دستگیر، جرم مرتكب شده از وي كشف و تحويل مراجع قضايي شد.

کشف یک میلیون و 330 هزار نخ سيگار قاچاق در لامرد

ماموران انتظامی شهرستان لامرد استان فارس طي يك عمليات موفقيت آميز در بازرسي از منزلي در لامرد، یک میلیون و 330 هزار نخ سيگار قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد با اعلام اين خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطلع شدند فردی به نام "ع - ح " مقدار زیادی سیگار قاچاق را در منزل خود دپو و مخفي كرده است.

سرهنگ اكبر زلفی تصريح كرد: ماموران پس از انجام كارهاي اطلاعاتي و پليسي و همچنين اخذ دستور قضايي طي يك عمليات ويژه از این منزل مسكوني بازرسي به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: در بازرسي از این منزل مسکونی یک میلیون و 330 هزار نخ انواع سيگار قاچاق كشف شد.

سرهنگ زلفی اظهار كرد: در اين رابطه پرونده تشكيل و متهم جهت اقدامات قانوني تحويل مراجع قضايي شد.

کشف سلاح جنگي در شهرستان فراشبند

فرمانده انتظامي شهرستان فراشبند استان فارس از کشف سه قبضه اسلحه سيمينوف، برنو، کلت و هشت عدد فشنگ جنگي در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرج رستمي در تشريح اين خبرگفت: در راستاي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي، ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي شهرستان در پي کسب اطلاعاتي مبني بر اينکه سه نفر در منزل شخصي خود اسلحه جنگي غير مجاز نگهداري مي کنند، موضوع را به صورت ويژه در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ فرج رستمي ادامه داد: در تحقيقات بعمل آمده از سوي پليس اطلاعات و امنيت عمومي فراشبند پس از شناسايي سه نفر که در روستا هاي تابعه شهرستان اقدام به نگهداري سلاح غير مجاز كرده بودند با هماهنگي مقام قضايي از آن مكان ها بازرسي و سه قبضه اسلحه سيمينوف، برنو، کلت وهشت عدد فشنگ کشف و متهمان را دستگير شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان فراشبند تصريح کرد: در اين رابطه مراتب پس از تشکيل پرونده به مقامات قضايي ارسال شد.

كشف مواد مخدر در آباده

فرمانده انتظامي شهرستان "آباده " استان فارس از کشف مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ غلامرضا هاشمی در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان هنگام اجرای طرح ایست و بازرسی واقع در محور شیراز به اصفهان به یک دستگاه اتوبوس اسکانیا به رانندگی شخصی بنام "ح- م"مشکوک شدند.

وي ادامه داد: پس از متوقف كردن خودرو و در بازرسی بدنی از يكي از مسافران اتوبوس به هویت زنی "م- پ" مقدار دو کیلو و 950 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

سرهنگ هاشمي با اشاره به اينكه متهم به همراه مواد كشف شده تحويل مراجع قضايي شد ، اظهار كرد: طرح شناسايي و برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر در اولويت هاي اجرايي پليس شهرستان بوده و شهروندان پليس را در اجراي هر چه بهتر اين طرح ياري كنند.