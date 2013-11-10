اردو جهادی محرم در تربت حیدریه برگزار می شود

مسعود پور عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی جهادی محرم 3 توسط کانون دانشجویی دانشگاه عالی به منابست شصت و ششمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان هلال احمر بر پا شد.

وی افزود: در این اردو که به منظور اهداف بشر دوستانه و عام المنفعه سازمان هلال احمر در روستای سرخ آباد از توابع بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه برگزار شد تعداد 20 نفر از اعضا حضور داشتند.

پور عباسی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر تربت حیدریه در بیست و پنجمین دوره مسابقات استانی رقابت مهر که در مشهد برگزار شد مقامهای برتر را کسب کرد.

وی افزود: این جمعیت توانست رتبه های اول زبان انگلیسی و حفظ قرآن کریم، رتبه های دوم ترتیل قرآن کریم و حفظ قرآن کریم، رتبه برگزیده مسابقات کانون جوانان و رتبه سوم امداد و کمک های اولیه را در مسابقات رقابت مهر خراسان رضوی بدست آورد.

رئیس جمعیت هلال احمر تربت حیدریه بیان کرد: به مناسبت شصت و ششمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان هلال احمر در راستای اهداف بشردوستانه سازمان هلال احمر جمعی از جوانان کانون دانشجویی دانشگاه عالی خون اهدا کردند.