لزوم آمادگی کامل در برابر برنامه های ضدفرهنگی دشمنان/ جوانان به سمت شناسایی تهدیدات نرم سوق داده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قویدل پیش از ظهر یکشنبه در همایش روحانیون و مبلغین ویژه ماه محرم، این ماه را فرصتی مناسب در راستای نیل به اهداف امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و گفت: با برنامه ریزی و سرمایه گذاری دشمنان، اهداف دشمن در سه بعد آسیب های خرابکارانه و ترور، آسیبهای اخلاقی و محدودیتها و تحریم های اقتصادی طراحی شده است و با توجه به مقاومت مردم در دو بعد تحریم و ترور موفقیتی نداشته و برنامه ریزی و اهتمام خود را در بعد آسیبهای اخلاقی متمرکز کرده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی دشمن نسل جوان جامعه است و برای هر برنامه ضد فرهنگی و دینی دشمن باید با آمادگی کامل و بروز رسانی اطلاعات و آگاهی ها، فرهنگ مناسب با آن را ترویج کرد تا از بروز بسیاری از ناهنجاری پیشگیری شود.

وی اظهار داشت: مواردی همچون بی تفاوتی مسئولین و خانواده ها، اختلاط زن و مرد در مناسبت های مختلف حتی مذهبی، سرو مشروبات الکلی، شیوع استفاده از ماهواره، طلاق، ازدواج در زمان عده، خودکشی، فرق نوظهور، شبهات دینی از جمله آسیبها و ناهنجاری های جامعه کنونی است که مردم و اعتقادات جوانان را هدف گرفته و روحانیت در امر تبلیغ باید این نکات را مدنظر قرار داده و آگاه سازی و شفاف سازی را در راس برنامه های تبلیغاتی خود قرار دهند.

این مسئول قضایی اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر در برخورد با جرائم، اجرای مجازات های بازدارنده و اقدامات قهری به تنهایی تاثیرگذار و جوابگو نیست نقش روحانیون مبلغ هیئت های مذهبی در راستای فرهنگ سازی و سوق دادن جوانان به سمت کسب آگاهی و شناسایی تهدیدات نرم و سخت بسیار اثر گذار خواهد بود.

70 درصد جرائم ریشه در مشکلات خانواده ها دارد

قويدل افزود: بيش از 70 درصد از جرائم ريشه در مشكلات خانواده ها دارد و متأسفانه در شهرستان راور حدود 63 درصد ازپرونده ها و زندانيان و مشكلات ، مربوط به امر مواد مخدر است و درصد قابل توجهي نیز از افراد متاهل اعتياد دارند.

وي با اشاره به فرصت بسيار خوب محرم و حضور تمامي اقشار در مراسمات اين ماه، و ايجاد بستر و زمينه جهت جذب جوانان از روحانيون و مبلغين خواست از اين فرصت نهايت استفاده را نموده و افكار .ايده ها را به سوي ارزش هاي مثبت جامعه و احياء امر به معروف و نهي از منكر و قانونگرايي بر محور دين و مذهب سوق دهند.

دادستان راور ، وظيفه مهم مسئولين فرهنگي و مبلغين ديني را آشنا کردن مردم به انواع تهديدات ذکر کرد و بیان داشت: شناسايي نقاط آسيب پذير معنوي و مادي و ايجاد روحه شناسايي تهديدات و تحليل گرايي در همه زمينه هاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي حائز اهمیت است و باید به آن پرداخته شود.

