شرایط ثبت نام متقاضیان اعزام به عمره۹۳-۹۲ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان حج و زیارت آمده است با توجه به هماهنگي و تمهيدات بعمل آمده و فراهم آمدن مقدمات پيش بيني شده، انشاءالله اعزام عمره گزاران به سرزمين وحي از دهه سوم آذرماه ۹۲ آغاز خواهد شد.
در عمليات عمره ۹۳-۹۲، تمامي ثبت نام شدگان سال ۱۳۸۷ عمره مفرده كه در بانكملت وديعهگذاري ۵۰۰ هزار توماني كردهاند (اولويتهاي یک تا 300)، همچنين تمامي دارندگان اسناد وديعهگذاري بانك ملي مربوط به تاريخ پيش از ۱۳۸۶/۰۱/۰۵ كه قبلاً از طريق شعب بانك ملي (در زمان تعيين شده) اقدام به تبديل فيش ثبتنامي خويش به اسناد جديد هشت ميليون ريالي كردهاند، ميتوانند در اين گروههاي اعزامي ثبتنام كنند.
لازم بذكر است متقاضيان اعزام به عمره مفرده ميبايست داراي گذرنامه معتبر با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاريخ پرواز به عربستان باشند.
از اين رو لازم است تمامي افراد يادشده در صورت عدم اعتبار گذرنامهشان نسبت به تهيه آن با شرايط فوق الذكر اقدام كنند.
اطلاعات تكميلي در خصوص ثبت نام متقاضيان در گروههاي عمره آينده متعاقباً از سوي دفاتر حج و زيارت استانها و از طريق رسانهها و جرايد به آگاهي عموم خواهد رسيد.
نظر شما