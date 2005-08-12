قذافي: در جهت عادي سازي روابط ميان جهان عرب و اسرائيل تلاش خواهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نشريه المنار ، فرستاده ويژه نخست وزير اسرائيل 31 ژولاي (9مرداد) با رهبر ليبي در حضور سه تن از نزديكان وي ديدار و نامه آريل شارون را به معمر قذافي تقديم كرد.



به گفته منابع المنار، در اين نامه به زمان اعلام مبادله هيات هاي ديپلماتيك و عادي سازي روابط ميان تل آويو و طرابلس پس از ديدارهاي مستمر ميان مسئولان دو طرف اشاره شده است.



شارون در اين نامه موضع قذافي و آمادگي وي براي عادي سازي روابط ميان ليبي و اسرائيل ونيزتلاشهاي وي وفرزندش سيف الاسلام درجهت عادي سازي كامل روابط ميان دولت هاي عربي و اسرائيل تقدير و تشكر كرده است.



همچنين در اين ديدار فرستاده ويژه شارون كه افسر بلندپايه ارتش و پست مهمي را از دو سال پيش دارا است، تاكيد و آمادگي رهبر ليبي را براي پرداخت غرامت مالي به يهوديان ليبي كه سالهاي گذشته اين كشور را ترك و به فلسطين اشغالي مهاجرت كردند براي اطلاع شارون دريافت كرد.



منابع المنارگفتند : قذافي به نوبه خود پاسخ نامه شارون را در قالب نامه اي تقديم فرستاده وي كرده است كه در آن با برگزاري نشستي دوجانبه با وي كه زمان ومكانش طي دو ماه آينده مشخص شود پس از اعلام مبادله نمايندگي هاي ديپلماتيك ميان دو طرف موافقت كرده است .



قذافي در اين نامه به شارون اطمينان داده است كه در هر محفل ومجلسي كه شركت كند مساله عادي سازي روابط ميان همه كشورهاي عربي و اسرائيل را مطرح خواهد كرد.

شايان ذكر است معمر قذافي درباره مساله فلسطين نظريه معروف تشكيل كشور اسراطين (اسرائيل و فلسطين) را ارائه كرده و تنها راه حل مناقشه اسرائيل و فلسطينيان را تشكيل يك كشور يكپارچه مشترك از اسرائيل و فلسطينيان دانسته است .



گفتني است اززماني كه قذافي با تغييرمواضع وعقب نشيني آشكاراز ديدگاههاي قبلي خود بويژه درخصوص مسائل جهان اسلام ازجمله مبارزه با غرب، ضديت با رژيم صهيونيستي، اتحاد جهان عرب، حمايت همه جانبه از فلسطين و...چشم پوشي نمود ودر زمينه فعاليتهاي هسته اي نيز تسليم خواست آمريكا گرديد،ايالات متحده با نشان دادن چراغ سبزبه اين كشور تلاش كرد زمينه هاي جلب آن را بوجود آورد وبا اعطاي برخي امتيازات درآينده ازاين كشور بهره گيري نمايد .

در اين چارچوب منابع اروپايي فاش كردند كه قذافي نسبت به بهبود روابط با اسرائيل مصمم است .

منابع اروپايي در اتريش از سفر يك هيئت اروپايي به طرابلس براي بهبود روابط ليبي و اسرائيل خبر دادند .

به گزارش مهر، منابع اروپايي در وين افشا كردند چند مسئول از ليبي و اسرائيل با حضور يك مسئول آمريكايي بزرگ از سفارت اين كشور در وين نيز با يكديگرديدار كردند.

اين منابع اعلام كردند :" پايان دادن به اختلاف بين اسرائيل و ليبي از جمله شرايطي بود كه درمذاكرات 9 ماه گذشته بين آمريكا و انگليس و ليبي مطرح شد . اين منابع در ادامه اظهار داشتند :" معمر قذافي رهبر ليبي نسبت به بهبود روابط با اسرائيل مصمم است."



در همين حال كارشناسان سياسي آمريكايي و انگليسي فاش ساختند كه وزير امور خارجه قطر و سفيراين كشور در طرابلس در سال گذشته و در گفتگوها با ليبي نقش مهمي در طرح آشتي اسرائيل و ليبي داشتند.



