مشکل اختلاف قیمت گندم دولتی و آزاد در بازار لرستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: باید مشکل اختلاف قیمت بین گندم دولتی و همچنین آزاد از سوی متولیان برطرف شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون اختلاف قیمت بین گندم دولتی و آزاد 50 درصد است، عنوان کرد: این امر موجب سوء استفاده احتمالی برخی افراد در استان می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان تصریح کرد: برخورد جدی با متخلفان باید از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شرکت غله و فرمانداران در شهرستانهای است صورت گیرد.

چگنی همچنین با اشاره به وضعیت قیمت نان و همچنین کیفیت آن درسطح استان، عنوان کرد: در این راستا بسته ای تهیه و تدوین شده که باید بر اساس آن دستگاههای متولی امر اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا دستگاههای متولی باید تا برگزاری جلسه آینده تنظیم بازار استان گزارشی از نحوه اجرای این بسته در استان ارائه کنند، گفت: این گزارش باید از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان که دبیرخانه ستاد تنظیم بازار محسوب می شود عملیاتی شود.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین با اشاره به تدوین بسته مرغداریهای لرستان، بیان داشت: همچنین متولیان امر باید تا جلسه آینده ستاد تنظیم بازار استان آخرین وضعیت اجرایی این بسته در استان را در قالب گزارشی آماده و به ستاد ابلاغ کنند.

چگنی همچنین بر ضرورت نظارت بیشتر بر نحوه کار نانوایهای استان تاکید کرد و گفت: ساعات کاری نانوایها، قیمتها، وزن، بهداشت و ... در نانوایها مدنظر قرار گیرد.