100 مبلغ همزمان با محرم به مناطق مختلف پلدختر اعزام شدند

حجت الاسلام مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح اعزام مبلغ به مناطق مختلف يكي از طرح‌هاي موفق تبلیغات اسلامی است كه در مناسبت‌هاي مختلف سال از جمله ماه محرم به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

وی با اشاره به اعزام 100 مبلغ به مناطق مختلف این شهرستان افزود: از این تعداد 70 مبلغ از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اوقاف، طرح هجرت و مابقی مبلغان بومی هستند.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: این مبلغان در دهه اول ماه محرم برای ترویج فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و نهضت حسینی و حماسه عاشورا در مناطق مختلف شهری و روستاهای پلدختر به فعالیت می پردازند.

وی با بیان اینکه مبلغان مذهبی برای احیای فرهنگ عاشورا تلاش کنند گفت: مبلغان باید در این ایام تبیین و تشریح به مسائلی چون علل قیام امام حسین(ع)، گسترش و تعمیق بصیرت در جامعه، تبیین ارزش‌های انقلاب، دفاع از مبانی انقلاب به ویژه اصل ولایت فقیه و عبرت‌های عاشورا و سبک زندگی اسلامی بپردازند.

حجت الاسلام حسینی افزود: تلاش در راستای تشریح اهداف نهضت عاشورا، برگزاری مراسم سخنرانی، اقامه نماز جماعت، بیان احکام، برگزاری مراسم‌های دعا، زیارت و نشست‌های پرسش و پاسخ در مناطق محروم و روستاها از جمله اقدامات مبلغان است.