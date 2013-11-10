مواد مخدر صنعتی در اولویت مبارزه و پیشگیری/ لزوم شناسایی علل گرایش به مواد مخدر در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعد از ظهر یکشنبه در اولین نشست مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به خطرات بی شمار مواد مخدر جدید اظهار داشت: خوشبختانه هنوز مواد مخدر صنعتی در این استان شیوع پیدا نکرده است.

وی بیان کرد: در کنار مبارزه با مواد مخدر صنعتی، اقدامات پیشگیری، درمانی و قضایی نیز با شدت در استان انجام می شود.

خادمی تصریح کرد: مناطق آلوده نیز شناسایی خواهند شد و تلاش می کنیم مبارزه جدی تری را آغاز کنیم.

وی با اشاره به خطرات مضاعف مواد مخدر جدید نسبت به مواد مخدر سنتی، تصریح کرد: نباید بگذاریم استان ما به مواد مخدر جدید آلوده شود.

وی بر بررسی علل گرایش به مواد مخدر تاکید کرد و گفت: بر اساس این بررسی ها اقدامات پیشگیرانه برای از بین بردن این علل انجام خواهد شد.

خادمی با بیان اینکه مواد مخدر امنیت اجتماعی را از بین می برد، اظهار داشت: گاهی یک فرد معتاد جامعه ای را دچار آسیب می کند که باید با تدوین راهکارهای در صدد کاهش این معضل خطرناک باشیم.

وی بر تدوین استراتژی دقیق برای سلامت جامعه از سوی مسئولین تاکید کرد و بیان داشت: لازم است توزیع و پراکنش معتادان و نوع مواد مصرفی مشخص شود تا تصمیم گیری بر اساس تحلیل اطلاعات انجام شود.

استاندار با بیان اینکه آسیب های ناشی از مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد به نسبت خیلی از مناطق دیگر کشور کمرنگ‌تر است، عنوان کرد: باید با آسیب شناسی در مواجهه با خطرات ناشی از این موضوع عمل کنیم.

وی تصریح کرد: برگزاری میزگرد و جلسات توسط دستگاههای متولی و ارائه راهکارهای علمی،عملی و کاربردی، فرهنگ سازی، ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و اجرای طرحهای امنیت اجتماعی با رعایت حقوق افراد می تواند از ورود مواد مخدر به خانواده ها جلوگیری و گرایش به سوی موادمخدر را کم کند.