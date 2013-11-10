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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۱۹

با حکم صالحی؛

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی شد

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی شد

طی حکمی از سوی علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی معاون راهبردی و امور مجلس انرژی اتمی به عنوان سخنگوی این سازمان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در بخشی از این حکم آمده است :

" امید است به عنوان امین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات جاری کشور، با عنایت به اهمیت و نقش موثر جایگاه خطیر سخنگو در عرصه رسانه نسبت به اطلاع رسانی به موقع و روشنگر و تشریح برنامه‌ها، اقدامات، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های سازمان با حسن تدبیر و برقراری ارتباط منسجم و موثر و بهره‌گیری از خرد جمعی و نیروهای متخصص و متعهد، در انجام صحیح ماموریت‌های محوله موفق بوده و در پیشبرد اهداف سازمان نهایت کوشش و جدیت را بعمل آورید."

کد مطلب 2173347

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