بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در بخشی از این حکم آمده است :

" امید است به عنوان امین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات جاری کشور، با عنایت به اهمیت و نقش موثر جایگاه خطیر سخنگو در عرصه رسانه نسبت به اطلاع رسانی به موقع و روشنگر و تشریح برنامه‌ها، اقدامات، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های سازمان با حسن تدبیر و برقراری ارتباط منسجم و موثر و بهره‌گیری از خرد جمعی و نیروهای متخصص و متعهد، در انجام صحیح ماموریت‌های محوله موفق بوده و در پیشبرد اهداف سازمان نهایت کوشش و جدیت را بعمل آورید."