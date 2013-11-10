ایجاد موزه بین المللی در فارس و شهرستان مرودشت/ راه اندازی مجدد کارخانه یخچال سازی آزمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برومندی در جمع خبرنگاران استان فارس با بیان درخواستهای خود در دیدار مجمع نمایندگان با رئیس جمهور اظهار داشت: فارس به لحاظ وجود مکانهای گردشگری اعم از مذهبی، تاریخی، طبیعی و با توجه اینکه به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) است که 33 درصد از ظرفیتهای گردشگری کشور در خود جای داده اما سرمایه گذاری لازم در این بخش صورت نگرفته است.

وی گفت: 13 آثار تاریخی در فارس ثبت جهانی است که سه اثر مهم تخت جمشید نقش رستم و پاسارگاد در حوزه انتخابیه اینجانب است و سالانه چند میلیون گردشگر خارجی و داخلی از این آثار بازدید می کنند و به ازای ورود هر گردشگر خارجی هفت شغل در فارس ایجاد می شود.

برومندی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری و ظرفیتهای گردشگری کشور باید موردتوجه شود، افزود: امروز حداقل بسترهای لازم برای گردشگران در تخت جمشید پاسارگاد و نقش رستم وجود ندارد و به عنوان نماینده مردم متاسفم و باید بگویم حتی راه های دسترسی به این آثار از وضعیت مطلوب برخوردار نیست و مردم به ویژه بازدیدکنندگان و هموطنان از این وضعیت ناراضی هستند.

نماینده مردم مرودشت افزود: در شرایطی که بسیاری از کشورها و ملت ها به دنبال هویت سازی و تاریخ سازی برای خود هستند ما به گذشته و آثار تاریخی خود توجه نداریم، مردم در ایران به دلیل فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی خود سرآمد همه ملت ها هستند و این مهم را به دفعات اثبات کرده اند.

برومندی اضافه کرد: خارجیها با آثار تاریخی ایران و سایر کشورها موزه لوور در پاریس یا موزه آرمیتاژ را در روسیه به عنوان بزرگترین موزه ها در سطح جهان راه اندازی کرده و با جذب گردشگر کسب درآمد برای مردم می کنند و این در حالیکه در ایران چند هزار شیء تاریخی در انبارهای تخت جمشید خاک می خورد و در معرض دید جهانیان قرار نمی گیرد.

وی یکی از خواسته های خود را از رئیس جمهور توجه ویژه به آثار تاریخی فارس از جمله تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد و احداث موزه بین المللی در مرودشت و استان فارس دانست و گفت: باید یک موزه بین المللی در استان فارس و شهرستان مرودشت ایجاد شود.

برومندی به یکی دیگر از خواسته های مهم خود از رئیس جمهور در جلسه با وی، پیگیری در خصوص راه اندازی مجدد کارخانه یخچال سازی مرودشت برشمرد و تاکید کرد: کارخانه یخچال سازی آزمایش مرودشت در زمان فعالیت خود روزانه دو هزار یخچال تولید و به چند کشور جهان صادر می کرد که در سال 84-83 با زد و بند و بدون رعایت قانونی به عده ای صنعت گر نما واگذار شد و این گروه علاوه بر تعطیلی این کارخانه همه اموال آن را به غارت برده اند و پیگیری های بنده تاکنون نتیجه ای نداشته است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یکی دیگر از خواسته های خود خطاب به رئیس جمهور را با توجه به ظرفیت پتروشیمی مرودشت ایجاد شهرک صنعتی پتروشیمی مرودشت دانست و افزود: این شهرک در مرحله واگذاری زمین قرار دارد.

برومندی از دیگر درخواست خود از رئیس جمهور به موضوع آب و کشاورزی در کشور جلوگیری از هدر روی آب بیان کرد و گفت: متاسفانه راندمان آبیاری در کشور کمتر از 35درصد است و بیش از 65 درصد منابع آب مصرفی در بخش کشاورزی هدر می رود.

وی با اشاره به دیگر درخواست خود از رئیس جمهور مبنی بر اینکه راندمان آبیاری در زیر شبکه های سدها با انجام آبیاری تحت فشار و اختصاص اعتبار به صورت صددرصد بلاعوض باید افزایش یابد اضافه کرد: منابع آب سدها بدون توجه به حق آبه کشاورزان پایین دست درود زن برای شرب برداشت می شود و هیچ محل جبرانی تعریف نمی شود که اگر روند کنونی ادامه یابد در شبکه پایین دست درودزن در سالهای آتی کشاورزی تعطیل خواهد شد و شهرستانهای مرودشت، شیراز و بخش کربال خرامه دچار مشکل جدی خواهند شد.

نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس همچنین گفت: اجرای طرح پزشک خانواده به دلیل اشکالات فراوان و کمبود اعتبارات به یک مشکل جدی مردم استان فارس تبدیل شده است.

برومندی به مشکلات گازرسانی روستاها، بهسازی روستاها ووضعیت راه های حوزه انتخابیه خود نیز پرداخت.

وی گفت: در دیدار مجمع نمایندگان فارس با رئیس جمهور، علاوه بر بحث ظرفیتهای استان ، مجمع نمایندگان مسائل و مشکلات استان فارس را در حوزه های مختلف ازجمله سرمایه گذاری و اشتغال، عمران شهرها و روستاها، آب و کشاورزی، بهداشت و درمان، گردشگری و فرهنگی، صنعت و معدن، پتروشیمی نفت و گازبیان کردند.