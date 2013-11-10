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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۴۳

طی دهه اول محرم؛

800 مبلغ در نقاط مختلف استان بوشهر مشغول فعالیت هستند

800 مبلغ در نقاط مختلف استان بوشهر مشغول فعالیت هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهراز اعزام 800 مبلغ در ایام دهه اول ماه محرم در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارتباط مستقیم با شبکه تبلیغی استان و تبیین ضرورت‌ها و مباحث ضروری که در حوزه تبلیغ باید لحاظ شوند از اهداف سازمان تبلیغات اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: یکی از محورهای فعالیت مبلغان این است که در طول دهه محرم ضرورت ها و سرفصل های تبلیغی که را که حائز اهمیت هستند سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: با برگزاری نشست های هماهنگی مختلف جهت اجرای بهینه برنامه های ماه محرم و به ویژه برنامه های دهه اول ماه محرم حدودا تعداد 800 مبلغ در سطح استان مشغول تبلیغ هستند.

ترویج معارف دینی و آشنا کردن جامعه اسلامی با دستورات دین مبین اسلام

حجت الاسلام سروستانی در ادامه گفت: بخشی از این مبلغین روحانیون بومی هستند که از حوزه های علمیه در سطح استان و ائمه جماعات در استان فعال هستند و تعدادی از آنان هم اعزامی از حوزه علمیه قم محسوب می شوند که در ماه محرم مشغول تبلیغ و ارشاد هستند و عملا از اول شب ماه محرم منابر و مجالس کار خودشان را آغاز کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در خاتمه اظهار امیدواری کرد که همه ما بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و در برای ترویج معارف دینی و آشنا کردن جامعه اسلامی با دستورات دین مبین اسلام و قرآن کریم و همچنین تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) حرکت کنیم.

کد مطلب 2173350

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