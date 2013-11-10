800 مبلغ در نقاط مختلف استان بوشهر مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارتباط مستقیم با شبکه تبلیغی استان و تبیین ضرورت‌ها و مباحث ضروری که در حوزه تبلیغ باید لحاظ شوند از اهداف سازمان تبلیغات اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: یکی از محورهای فعالیت مبلغان این است که در طول دهه محرم ضرورت ها و سرفصل های تبلیغی که را که حائز اهمیت هستند سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: با برگزاری نشست های هماهنگی مختلف جهت اجرای بهینه برنامه های ماه محرم و به ویژه برنامه های دهه اول ماه محرم حدودا تعداد 800 مبلغ در سطح استان مشغول تبلیغ هستند.

ترویج معارف دینی و آشنا کردن جامعه اسلامی با دستورات دین مبین اسلام

حجت الاسلام سروستانی در ادامه گفت: بخشی از این مبلغین روحانیون بومی هستند که از حوزه های علمیه در سطح استان و ائمه جماعات در استان فعال هستند و تعدادی از آنان هم اعزامی از حوزه علمیه قم محسوب می شوند که در ماه محرم مشغول تبلیغ و ارشاد هستند و عملا از اول شب ماه محرم منابر و مجالس کار خودشان را آغاز کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در خاتمه اظهار امیدواری کرد که همه ما بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و در برای ترویج معارف دینی و آشنا کردن جامعه اسلامی با دستورات دین مبین اسلام و قرآن کریم و همچنین تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) حرکت کنیم.