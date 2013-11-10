کمبود واکسن آنفلوانزا تایید شد/ سهم هر داروخانه 10 عدد واکسن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر رسول دیناروند با تایید توزیع نامناسب و کمبود واکسن آنفلوانزا در کشور، افزود: واقعیت آن است که این واکسن با تاخیر وارد کشور شده و به همین دلیل نمی‌توان به نیاز بازار برای رفع کمبود آن پاسخ داد.

وی،‌ با بیان اینکه متقاضیان استفاده از واکسن آنفلوانزا با ورود این دارو به داروخانه‌ها به سرعت درصدد تهیه آن هستند،‌ تصریح کرد: متاسفانه چون نیازها برای استفاده از این واکسن زیاد است توزیع این دارو به صورت کامل میسر نیست بنابراین مجبور هستیم دارو را تنها به داروخانه‌های منتخب ارایه دهیم تا نظارت بر توزیع، بهتر صورت گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو،‌ ادامه داد: با وجود آنکه در 5 الی 6 هفته اخیر واردات واکسن آنفلوانزا به صورت مستمر وجود داشته و تاکنون نیز حدود یک میلیون و دویست هزار مورد آن توزیع شده اما همچنان بازار نیازمند این دارو است و ما نتوانسته‌ایم نیازها را برآورده کنیم.

دیناروند،‌ تاکید کرد: زمانی که چنین عطشی برای تهیه دارو در کشور وجود دارد و میزان تهیه آن محدود است لاجرم توزیع آن باید به همین منوال صورت گیرد و در حال حاضر چاره‌ای برای آن وجود ندارد.

وی، با بیان اینکه توزیع واکسن آنفلوانزا بین داروخانه‌های خصوصی به خوبی صورت نگرفته است،‌ افزود: اگر در هفته حدود 100 تا 200 هزار واکسن آنفلوانزا وارد کشور شود با وجود 10 هزار داروخانه نمی‌توان بیشتر از 10 عدد در ماه بین داروخانه‌های خصوصی توزیع کرد و برای آنکه این 10 عدد به دست بیماران برسد لازم است آن را در بین داروخانه‌های منتخب پخش کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با رد این موضوع که کمبود واکسن آنفلوانزا منجر به ایجاد بازار سیاه می‌شود، یادآور شد: بازار سیاه زمانی صورت می‌گیرد که دارو به داروخانه‌ها تحویل داده شود اما به دلیل نبود نظارت دقیق، داروخانه‌ها آن را با قیمت بالا به فروش برساند.

دیناروند با بیان اینکه کمبود واکسن آنفلوانزا افزایش قیمت این دارو را در پی نداشته است، تصریح کرد: طی 7 الی 8 هفته اخیر که این دارو وارد کشور شده تغییر قیمت نداشته؛ البته ممکن است قیمتها به دلیل وجود منابع متفاوت در تولید آنها، یکسان نباشد اما این مهم به آن معنا نیست که قیمت واکسن آنفلوانزا به دلیل کمبود آن با افزایش قیمت مواجه است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: به طور حتم به نسبت سال گذشته افزایش قیمت واکسن آنفلوانزا وجود داشته که این امر به دلیل دو برابر شدن نرخ ارز صورت گرفته است.