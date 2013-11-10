معضل کتاب نخوانی کتابدارها انکارکردنی نیست/ البرز نیازمند 35 باب کتابخانه عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار شد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

رمضانعلی محسنی در نشست خبری که ظهر یکشنبه و در محل اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز در کرج برگزار شد ضمن بیان برنامه ها در هفته کتاب به تشریح عملکرد این اداره کل در حوزه کتاب و کتابخوانی پرداخت.



محسنی در بخشی از سخنانش اظهار داشت: یکی از مهمترین راهبردها در یک برنامه ریزی صحیح فرهنگی رواج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه است که برای نیل به این هدف نیازمند برنامه ریزی های اساسی و از جمله افزایش تعداد کتابخانه های عمومی هستیم.



وی با اشاره به اینکه «هم اکنون در استان البرز 65 کتابخانه عمومی برای تقریبا دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت وجود دارد» اظهار داشت: البته برای اینکه به استاندارد کشوری نزدیک شویم باید این آمار را به 100 کتابخانه در سطح استان ارتقاء دهیم.



محسنی در همین باره افزود: در واقع استانداردی بین المللی در این زمینه تعریف شده است که باید به ازای هر سه هزار نفر یک کتابخانه عمومی وجود داشته باشد که هنوز در کشور ما چنین چیزی محقق نشده است و ما با آن فاصله داریم.



به گفته وی رویکرد نهاد کتابخانه های عمومی کشور بر توسعه مشارکت خیرین در ساخت کتابخانه های عمومی در کشور بوده و کتابخانه های عمومی استان البرز نیز همگام با این سیاست در سال جاری سه کتابخانه با زیربنایی بالغ برهزارو 670 مترمربع و به مساحت سه هزار متر مربع را با مشارکت خیرین و مجموعه شهرداری به سیستم کتابخانه ای استان افزوده و راه اندازی کرده است.



مسائل معیشتی کتابدارها در روحیه کتابداری آنها موثر است



وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر معضل کتاب نخوانی کتابدارها نیز توضیح داد: درست است و ما نیز این نقیصه را نفی و انکار نمی کنیم و با اجرای برنامه هایی که در آنها ارزیابی و سنجش هایی را با توجه به مسائلی همچون جذب و مشاوره به مخاطب، اداره کتابخانه، روحیه کتابداری و آشنایی نسبی با کتابهاست در صدد برطرف کردن آن برآمده ایم.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز اضافه کرد: نقیصه کتاب نخوانی کتابدارها امر بسیار مهمی است که حتما آن را پیگیری می کنیم چرا که اگر چنین نشود مخاطب از دست می رود ضمن اینکه مسائل معیشیتی کتابدارها را هم نباید در این امر بی تأثیر دانست.



محسنی در جای دیگر از سخنانش و در پاسخ به مهر در خصوص اینکه عنوان کتابخوان حرفه ای به چه کسی اطلاق می شود و فلسفه اجرایی شبکه های کتابخوانان حرفه ای در چیست؟ گفت: کتابخوان حرفه ای فردی است که به صورت مستمر و مفید پروسه مطالعه را پیگیری می کند تا در این راستا منشأ تغییراتی باشد و در واقع مطالعه ای را انجام می دهد که نتیجه ای را در برداشته باشد، بر همین اساس ایجاد شبکه های کتابخوانان حرفه ای با توجه به مؤلفه های موجود می تواند در جهات مختلفی یاری رسان این افراد باشد.



90 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی البرز هستند



همچنین این مسئول از عضویت 90 هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان البرز خبر داد و اظهار داشت: در بحث اهدای کتاب نیز در شش ماهه نخست سال 17 هزار و 567 نسخه کتاب را اهدایی به کتابخانه ها داشته ایم.



به گفته محسنی در خصوص در خواست کتاب در «طرح کتاب من» هم هشت هزار و 650 نسخه کتاب درخواست شده است و تاکنون 70 درصد از کتب درخواستی تحویل داده شده است.



وی با بیان اینکه بحث امانت نیز از دیگر شاخصه های مهم است، یادآور شد: در سال 92 ، 289 هزار و 927 نسخه کتاب به امانت گرفته شد که نسبت به سال 91 که این آمار تقریبآ 220 هزار نسخه بود رشد مناسبی داشته است که همین امر نشان از افزایش کتابخوان و ارتقای سرانه مطالعه در استان است.



ارتقای سرانه مطالعه در استان البرز و هچنین ارتقای بحث تزریق بودجه از سوی 16 شهرداری استان البرز به اداره کل کتابخانه عمومی نیز از دیگر مواردی بود که مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز به آنها پرداخت.

