اعتراض بسیج دانشجویی به یک بیمارستان در مداوای دانشجوی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر آراسته مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نحوه برخورد کارکنان بیمارستان شریعتی با یک دانشجوی مصدوم دانشگاه تهران در این بیمارستان انتقاد کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

بی‌گمان جنابعالی تاکنون در جریان حادثه تلخی که برای یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در بیمارستان شریعتی رخ داده، قرار گرفته‌اید. حادثه دلخراشی که تنها نمونه‌ای از نمود بیرونی وضعیت بیمارستان‌های کشور است. بیمارستان‌هایی که امروز به دلیل ضعف‌های فراوانشان به کابوسی برای مردم دردمند تبدیل شده‌اند.

چند وقت پیش دانشجویی به نام خانم ماریا جعفری در حال پیاده شدن از سرویس کوی دانشگاه تهران، متاسفانه با گیر کردن لباسش به درب اتوبوس، پایش به زیر چرخ می‌رود و صدمه می‌بیند. خانم جعفری به سرعت به بیمارستان شریعتی منتقل شده تا تحت درمان قرار بگیرد؛ اما چه درمانی؟

جناب آقای هاشمی

متاسفانه در بیمارستان‌هایی که زیر نظر شما قرار دارند و به ویژه بیمارستان‌های مرجع و یا دولتی که با عموم مردم در ارتباط هستند، روزهای اسفناکی را می‌گذرد.

علی‌رغم وجود انگشت شماری از پرسنل دلسوز در این بیمارستان‌ها باید به عرض شما برسانیم که درصد بالایی از کارکنان بیمارستان‌ها – از صدر تا ذیل- کمترین ارزشی برای انسانیت و کرامت مراجعین خویش قائل نیستند.

آقای وزیر

دختر دانشجویی که با هزاران امید و برنامه برای آینده خویش و خانواده‌اش به تهران آمده و مشغول تحصیل است هرگز گمان نمی‌کرد که یکی از به نام‌ترین بیمارستاهای پایتخت کشورش از حداقل اخلاق حرفه‌ای و اخلاق انسانی نیز برخوردار نباشد.

انترن‌های بیمارستان شریعتی بدون توجه به پیگیری درمان پای مصدوم این دانشجو و رعایت حال عمومی وی، او را به گوشه‌ای از بیمارستان می‌کشانند و موجب اتفاقی دردناک و شاید جبران‌ناپذیر می‌شوند.

متاسفانه سطل زباله‌ای که در نزدیکی این دانشجو قرار داشته آلوده به ضایعات عفونی بیمارستان بوده است و در شرایط جراحت پای این دانشجو و نیز ایجاد تاخیر در درمان او، عفونت به جراحتش نفوذ می‌کند.

آقای وزیر

این دانشجوی مصدوم که قطعا با رسیدگی به موقع پرستاران و مسئولان بیمارستان شریعتی می‌توانست مجددا سلامت خود را به دست آورد، با عفونی شدن زخم، دچار درد شدید، تاول‌های فراوان و از دست رفتن بافت‌های ماهیچه‌ای و استخوان پا می‌شود. حتی در همین حالت نامناسب نیز مجددا انترن‌های بی‌کفایت این بیمارستان که این بی‌کفایتی حاصل عدم مدیریت مناسب مسئولان مربوطه است، وی را مجبور به راه رفتن می‌کنند و حال عمومی این دانشجو بحرانی می‌شود.

وخامت حال وی به دلیل کارشکنی و کم کاری بیمارستان شریعتی تجویز انترن‌ها به جای پزشک و عدم مطالعه پرونده توسط پزشک متخصص تا دوازده روز پس از حادثه به حدی می رسد که پس از اطلاع خانواده وی و مسئولان دانشگاه تهران از عدم رسیدگی به حال این دانشجو و تشدید صدمات وی، بلافاصله از بیمارستان شریعتی به بیمارستان سینا منتقل می شود.

جناب آقای هاشمی

اگر تاکنون فرصت نداشته‌اید، به حکم مسئولیت خطیری که به عهده دارید سری به این دانشجوی جوان بزنید و خروجی بیمارستان تحت مدیریت خویش را از نزدیک مشاهده بفرمایید.

جناب آقای وزیر

از خانواده این دانشجو عذرخواهی کنید و با یک دلجویی ساده کمی بیشتر به حال عمومی بیمارستان‌های خود بیندیشید.

بیمارستان شریعتی پای مصدوم این دانشجو را در آستانه از دست رفتن قرار داده است و اگر پیگیری‌های دلسوزان نبود و خانم جعفری در بیمارستان شریعتی باقی می‌ماند ممکن بود امروز خدای ناکرده متن این نامه محتوی اخباری دردناک‌تر می‌شد.

امیر مومنان علیه‌السلام در بخشی از نامه خویش به حارث همدانی فرموده اند:«واحذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه».«از هر کاری که اگر از کننده آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذرخواهی نماید دوری کن».

آقای هاشمی

در بیمارستان شریعتی و بسیاری از بیمارستان‌های کشور، با سهل‌انگاری‌های متعدد بخش‌های مختلف بیمارستان ،سلامت و جان مردم از بین می‌رود و بدون کمترین اظهار تاسفی صدای انکار مسئولان مقصر بلند است.

آقای وزیر

بنا نیست کسی از خارج کشور آستین همت بالا بزند و بیمارستان شریعتی و تعداد فراوان دیگری از بیمارستان‌های کوچک و بزرگ کشور را از این بی برنامه‌گی‌ها و بی مسئولیتی‌ها نجات دهد.

مردم به عنوان وزیر بهداشت، شما را متولی چنین حوادثی می‌دانند.

برخورد قاطع شما با خاطیان بیمارستان شریعتی کمترین توقع افکار عمومی خواهد بود تا شاید بیم عقوبت، مانع تکرار چنین حوادث تلخی در سایر بیمارستان‌های کشور باشد.

والعاقبه للمتقین"