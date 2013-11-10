حل مشکل میدان دام جیرفت در اولویت قرار گیرد/ تاثیر مستقیم دامپزشکی بر بهداشت جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توکلی ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار جیرفت با تبریک انتصاب امینی روش به سمت اولین فرماندار دولت تدبیر وامید در این شهرستان اظهار داشت: فرماندار نقش اساسی در یک شهرستان را دارد و ما نیز به عنوان خادمین مردم گوشه ای از کارها را در این منطقه انجام می دهیم.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با بیان اینکه خدمات دامپزشکی تبعاتش اقتصادی است، تصریح کرد: هدف اصلی دامپزشکی ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه است.

وی تصریح کرد: در جنوب کرمان نوع زندگی مردم عمدتا دامداری و کشاورزی است و این نقش دامپزشکی رابسیار کلیدی و حیاتی می کند.

توکلی با بیان اینکه منطقه جنوب کرمان از حساسیت برخوردار است، تصریح کرد: دامپروری در این منطقه به صورت سنتی است که این کار دامپزشکی را سخت کرده است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه ها با فرمانداری هر شهرستان گفت: دامپزشکی در تمامی شهرستان ها با فرمانداری ها همکاری خوب و نزدیکی دارد.

این مسئول اظهار داشت: حل مشکلات کشتارگاه و میدان دام جیرفت باید در اولویت قرار گیرد.

