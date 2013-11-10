958 رفسنجانی در دوره های آموزشی آتش نشانی شرکت کردند

سید احمد نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه تاکنون 958 نفر در رفسنجان شامل دانش آموزان و افراد دیگر آموزشهای اطفای حریق را فرا گرفتند.

وی ادامه داد: از ابتدای ماه مهر تاکنون 25 مورد اطفای آتش سوزی و 11 مورد عملیات امداد و نجات توسط ماموران آتش نشانی رفسنجان انجام شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین در این مدت چهار مورد برش حلقه انگشتری و 44 مورد عملیات ترافیکی صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان همچنین با اشاره به ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین( ع)، به مسئولان هیئت، مساجد، حسینیه ها و تکایا توصیه کرد با توجه به شروع فصل سرما نکات ایمنی را مورد توجه قرار دهند.

