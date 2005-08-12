حكيم خواستار تشكيل ايالت فدرال شيعه در جنوب عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق درباره موضوع فدراليسم گفت : شيعيان بايد يك ايالت فدرالي خاص خود كه شامل تمام مناطق شيعه نشين در جنوب عراق باشد، داشته باشند.

وي گفت : به اعتقاد ما ايجاد دولت فدرالي در جنوب عراق يك ضرورت است.



اظهارات حكيم به فاصله كمي پس از سخنان هادي العامري رئيس سازمان بدر براي توسعه وابسته به مجلس اعلا ايراد شد كه گفته بود شيعيان بايد دولت فدرالي در جنوب عراق داشته باشند.



عامري در جمع هزاران تن از مردم نجف اشرف گفت : فدراليسم بايد در تمام مناطق عراق اجرا شود.



وي تاكيد كرد: برخي تلاش مي كنند مانع از برخورداري شيعيان از فدراليسم و تشكيل دولت فدرال شوند.



وي افزود: بايد بر تشكيل ايالت واحد در جنوب پافشاري كنيم در غير اين صورت پشيمان خواهيم شد.



عامري اين سوال را مطرح كرد : از حكومت مركزي و متمركز( رژيم صدام) جز قتل و آدمكشي چه بهره اي برديم.



وي افزود: بايد به فدراليسم در جنوب دست پيدا كنيم تا حقوق خود را كه دشمنان تلاش مي كنند ما به آنها نرسيم ، بدست آوريم.



شايان ذكر است در حالي كه كردها بر داشتن دولت فدرال و اجراي سيستم فدراليسم در عراق پافشاري مي كنند عرب هاي سني به عنوان اقليت اعلام كرده اند با داشتن ايالت فدرالي براي كردها مخالف نيستند اما با ايجاد ايالت فدرال براي شيعيان (اكثريت) مخالفت خواهند كرد.