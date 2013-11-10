طرفداران سیاستمدار برکنار شده چینی حزب سیاسی تاسیس کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طرفداران بو شیلای رئیس سابق حزب کمونیست در ایالت "چانگکینگ" که به خاطر کلاهبرداری و سوءاستفاده از قدرت به حبس ابد و مصادره اموال شخصی اش محکوم شده است، یک حزب سیاسی جدید موسوم به "ژی شیان" یا "قانون اساسی، قدرت برتر است" به رهبری وی تاسیس کردند که گفته می شود این اقدام چالشی برای حزب حاکم است.

این حزب تنها چند روز پیش از نشست اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تاسیس شد و بنیانگذاران آن تاسیس این حزب را قانونی و منطقی می دانند.

رهبران کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از روز شنبه نشست چهار روزه ای را پشت درهای بسته در پکن با هدف گفتگو درباره برنامه های سیاسی و اقتصادی این کشور در 10 سال آتی برگزار کردند. پیش بینی می شود که رهبران کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در این نشست که سومین جلسه از زمان تغییر نخست وزیر و رئیس جمهور در سال گذشته است، درباره اصلاحات مهم در این کشور از جمله تغییرات اجتماعی و سیاسی، اصلاحات مالی و مالیاتی، توسعه اقتصاد بازار، حفاظت از محیط زیست و دادن نقش بیشتر به شرکت های خصوصی گفتگو کنند.

در این نشست درباره طرح موسوم به طرح 383 که در آن بر توسعه اقتصاد بازار، تشویق به نوآوری و رقابت و افزایش شفافیت دولت تاکید شده است، گفتگو می شود. کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند تاثیرات این نشست که به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار می شود، به زودی نمایان نخواهد شد. همچنین رسانه های خبری گزارش دادند که پیش از برگزاری نشست در پکن تدابیر شدید امنیتی در پایتخت چین حاکم است.